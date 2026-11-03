Grimaldi prepara altre dieci navi in Cina: saranno le nuove ammiraglie della flotta car carrier

Il gruppo Grimaldi prepara un nuovo salto dimensionale della propria flotta. L’armatore napoletano ha avviato le procedure per ordinare altre dieci car carrier ai cantieri cinesi, cinque delle quali avranno una capacità di 11 mila auto, diventando le più grandi mai entrate nella flotta del gruppo. Un’operazione che conferma la volontà della compagnia guidata da Emanuele Grimaldi di rafforzare la propria presenza nel trasporto mondiale di veicoli, puntando su navi sempre più grandi e versatili.

Gli accordi preliminari sono stati sottoscritti con due gruppi cantieristici cinesi. China Merchants realizzerà cinque unità da 10 mila auto, mentre a Guangzhou Shipyard International (GSI), controllata dal colosso statale CSSC, è stata affidata la progettazione di altre cinque navi da 11 mila ceu. Entrambe le serie saranno progettate per trasportare anche container e altri carichi rotabili, ampliando le possibilità commerciali rispetto alle tradizionali car carrier.

Per il momento si tratta di lettere d’intenti e non ancora di contratti definitivi. Il gruppo ha confermato che i progetti passeranno ora dalla fase preliminare a quella di ingegnerizzazione, un percorso che richiederà circa sei mesi. Le consegne sono previste tra il 2030 e il 2031, mentre non sono stati comunicati i valori economici delle singole commesse.

La nuova iniziativa arriva dopo una stagione di investimenti particolarmente intensa. Tra il 2022 e il 2023 Grimaldi aveva già ordinato in Cina 17 car carrier predisposte per il futuro utilizzo dell’ammoniaca come combustibile, dieci presso China Merchants e sette nei cantieri del gruppo CSSC.

Il progressivo aumento delle dimensioni è già evidente nelle ultime consegne. Ad agosto e settembre sono entrate in servizio la Grande Pacifico e la Grande Egitto, costruite da China Merchants Heavy Industries Jiangsu. Con una capacità di 9.800 auto, le due unità rappresentano oggi il vertice della flotta del gruppo. Le future navi da 11 mila auto alzeranno ulteriormente l’asticella.

Il programma complessivo di investimenti nella flotta supera ormai i 4 miliardi di euro e comprende anche il settore dei traghetti. Grimaldi ha recentemente commissionato al cantiere China Merchants Jinling di Weihai una decima nave ro-pax destinata alla controllata spagnola Trasmed, per un investimento di 160 milioni di euro. L’unità si aggiungerà ai nove traghetti ordinati nell’aprile 2025 per i collegamenti nel Mediterraneo e nel Baltico.

Il gruppo sta inoltre conducendo trattative avanzate con la sudcoreana HD Hyundai e con i cantieri cinesi China Merchants e GSI per una nuova serie di navi con-ro della classe G6, progettate per il trasporto combinato di container e carichi rotabili. Anche in questo caso i contratti devono ancora essere formalizzati.