La guerra tra Russia e Ucraina arriva nel Mediterraneo centrale, a poche centinaia di miglia dalle coste italiane. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato su Telegram il video dell’attacco condotto contro la corvetta russa Merkury nelle acque di Bengasi, in Libia, rivendicandone l’affondamento dopo un’operazione effettuata con sette droni navali di produzione ucraina.

Le immagini diffuse da Kiev documentano l’operazione contro un’unità militare russa nel Mediterraneo, in uno scenario geograficamente vicino all’Italia e alle principali rotte commerciali che attraversano il Canale di Sicilia. Bengasi si trova infatti sulla sponda meridionale del Mediterraneo, a circa 400 miglia nautiche dalla Sicilia.

«Un’operazione esemplare ucraina in risposta alla guerra della Russia», ha scritto Zelensky, ringraziando gli uomini del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu) e delle forze di difesa coinvolti nell’attacco. «Ho ricevuto rapporti dettagliati sui passaggi dell’operazione ieri e oggi: gli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati raggiunti».

Secondo la ricostruzione fornita dal presidente ucraino, i militari hanno impiegato sette droni navali per colpire la Merkury, una delle corvette più recenti della Marina russa, entrata in servizio nel 2023. «Nonostante tutti gli sforzi del nemico per contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata», ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che nell’operazione sarebbe stato distrutto anche un elicottero militare Ka-27.

L’attacco ha interessato anche una seconda unità, la nave da carico russa Angara, che secondo Kiev veniva utilizzata per il trasporto di armamenti. «Il nostro secondo obiettivo era la nave da carico russa MV Angara, che il nemico utilizzava per trasportare armi. Risultato: obiettivo colpito», ha affermato Zelensky.

Secondo quanto riferisce Reuters, la Merkury si trovava domenica nella base navale di Bengasi, dove aveva fatto scalo per rifornirsi di carburante e provviste durante il viaggio di rientro verso la Russia. Il governo della Libia orientale ha confermato che la nave è stata bersaglio di un sospetto attacco con droni.

Il primo ministro delle autorità orientali libiche, Osama Hamad, ha chiesto un’indagine alle Nazioni Unite per verificare se i mezzi impiegati nell’operazione siano stati lanciati dalla Libia occidentale e accertare l’eventuale presenza di specialisti ucraini nel Paese. La parte orientale della Libia è controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar, che mantiene rapporti di cooperazione militare con Mosca.

L’operazione nel Mediterraneo segue di poche ore un altro attacco contro il naviglio russo, questa volta nel Golfo di Finlandia. Sabato la nave da carico Sparta II, gestita dalla società di logistica militare Oboronlogistika, è stata colpita da un sospetto drone ucraino mentre navigava in acque internazionali. L’attacco ha provocato un incendio e l’evacuazione dei 16 membri dell’equipaggio, uno dei quali è rimasto lievemente ferito.

Kiev non ha rivendicato l’azione contro la Sparta II, mentre le forze armate finlandesi hanno indicato l’Ucraina come probabile responsabile. Mosca non ha rilasciato commenti immediati sull’attacco alla Merkury e alla Angara.