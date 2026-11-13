Hapag-Lloyd non rinuncia a Zim: acquisizione da 4,2 miliardi rinviata al 2027

Hapag-Lloyd tira dritto sull’acquisizione di Zim. Il gruppo tedesco resta convinto di poter completare l’operazione da 4,2 miliardi di dollari, nonostante i ritardi nelle autorizzazioni da parte delle autorità israeliane abbiano fatto slittare la chiusura dell’accordo al primo trimestre del 2027, probabilmente nella seconda metà del periodo.

A confermarlo è l’amministratore delegato Rolf Habben Jansen, che ha escluso l’esistenza di un piano alternativo già pronto per sostituire l’acquisizione della compagnia israeliana.

«Siamo ancora fiduciosi che alla fine l’operazione Zim andrà in porto. Se questo non dovesse accadere, naturalmente dovremo elaborare un piano B», ha dichiarato a TradeWinds.

Il rinvio ha alimentato le speculazioni su un possibile fallimento dell’accordo e sulle alternative a disposizione del gruppo tedesco, dall’ordinazione di nuove portacontainer al maggiore ricorso al mercato del noleggio, fino a un rallentamento della crescita della flotta.

Habben Jansen ha però ribadito, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, che l’acquisizione rimane la priorità. «Sono ancora fiducioso che riusciremo a chiudere l’operazione, anche se alcune autorizzazioni slitteranno al primo trimestre. Questo resta il nostro piano A e soltanto se non dovesse concretizzarsi passeremmo a un piano B».

L’integrazione di Zim consentirebbe ad Hapag-Lloyd di accelerare la crescita della flotta. Secondo il manager, considerando le navi già ordinate, eventuali ulteriori commesse e le unità della compagnia israeliana, il gruppo potrebbe superare le 500 navi nell’arco di due-due anni e mezzo.

«Questo ci darebbe la dimensione necessaria per rimanere competitivi», ha spiegato.

Il nodo della golden share

Il principale ostacolo resta il via libera del governo israeliano al trasferimento della cosiddetta golden share, la partecipazione speciale che attribuisce allo Stato determinati poteri sulla compagnia con sede ad Haifa.

A fine settembre le autorità israeliane avevano comunicato a Zim la sospensione dell’esame dell’operazione, subordinandone la ripresa alla presentazione di una proposta modificata. Successivamente, la Government Companies Authority aveva segnalato di essere ancora in attesa della nuova documentazione da parte di Hapag-Lloyd e del fondo israeliano Fimi Opportunity Funds.

La struttura dell’accordo prevede che le attività internazionali di trasporto container di Zim confluiscano in Hapag-Lloyd, mentre una nuova compagnia israeliana controllata da Fimi assuma le attività nazionali, comprese 16 navi e la golden share.

Habben Jansen ha riferito di avere avuto interlocuzioni costruttive con il governo israeliano. «Le autorità hanno indicato una serie di questioni sulle quali vorrebbero che intervenissimo. Affronteremo ciascuno di questi punti», ha dichiarato.

Hapag-Lloyd prevede di ripresentare la richiesta di autorizzazione nei prossimi giorni.

«Abbiamo firmato l’accordo a febbraio e ottenuto un sostegno schiacciante dagli azionisti ad aprile. Successivamente abbiamo avviato le procedure antitrust», ha ricordato l’amministratore delegato.

Resta da ottenere l’autorizzazione al trasferimento della golden share a Fimi, insieme agli altri nulla osta regolamentari necessari. L’obiettivo dichiarato dal gruppo tedesco è completare l’acquisizione entro marzo 2027.