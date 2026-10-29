Hapag-Lloyd scommette sull’export italiano: volumi in crescita e focus su Genova

I volumi delle esportazioni italiane movimentati da Hapag-Lloyd non arrestano la loro corsa. Per il 2026 la compagnia di navigazione prevede un’ulteriore crescita significativa rispetto all’anno precedente, un risultato che porterà l’incremento cumulato a superare il 20% nel periodo compreso tra il 2021 e il 2026. L’andamento positivo, si legge in una nota, testimonia la centralità del Made in Italy nei flussi di commercio internazionale e premia la strategia globale del gruppo armatoriale, orientata a potenziare costantemente la propria rete internazionale con collegamenti diretti verso i mercati chiave di tutto il mondo.

Nel nostro Paese, la strategia commerciale di Hapag-Lloyd punta con particolare decisione sull’America del Nord: Stati Uniti, Canada e Messico figurano infatti tra le principali destinazioni dei traffici outbound nazionali. Parallelamente, il gruppo mantiene e consolida una posizione di primissimo piano nelle rotte verso l’America Latina e l’Asia, presidiando le direttrici fondamentali per l’interscambio commerciale italiano. In questo scenario, Genova si conferma un hub di rilevanza strategica primaria. Nel capoluogo ligure la compagnia registra quote di mercato superiori alla media nazionale sulle principali rotte commerciali, figurando come il primo cliente per volumi di traffico containerizzato all’interno dello scalo. Muovendo da queste premesse, Hapag-Lloyd intende proseguire gli investimenti per ampliare le proprie attività nell’Italia settentrionale, affiancando a questa presenza consolidata un rafforzamento mirato nell’Italia meridionale e nella fascia adriatica. Le performance favorevoli si riflettono nella quasi totalità dei servizi della compagnia, sostenute da costanti investimenti nell’efficienza operativa, nella qualità dell’offerta e nell’assistenza alla clientela. Un elemento centrale dell’operatività riguarda anche la gestione delle criticità geopolitiche: pur monitorando con attenzione le instabilità nel Mar Rosso e nel Mar Nero, Hapag-Lloyd ha confermato la decisione di riprendere il transito attraverso il Canale di Suez su quattro servizi tra Europa ed Estremo Oriente, mossa destinata a ottimizzare la frequenza delle rotte e la connettività a beneficio degli operatori italiani.

Sul fronte dell’innovazione, la compagnia porta avanti un piano di rinnovo della flotta con 32 nuove navi attualmente in ordine e un forte impegno verso la sostenibilità, grazie all’adozione di tecnologie di propulsione alternativa e a 50 unità già predisposte all’uso di carburanti marini a basso impatto.

«La compagnia vanta una presenza consolidata nel mercato italiano – sottolinea Filippo Cimellaro, Managing Director Hapag-Lloyd Area Italy – e monitora attentamente gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e nel Mar Nero. Siamo pronti ad anticipare le nuove tendenze, ad adattarci a un contesto in evoluzione e a rafforzare ulteriormente la nostra posizione nell’Europa meridionale».