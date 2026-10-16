HMM investe 1,61 miliardi di dollari in 12 nuove portacontainer

Il consiglio di amministrazione della compagnia di navigazione sudcoreana HMM ha approvato un investimento di 1,617 miliardi di dollari (circa 2.168 miliardi di won) per l’acquisizione di 12 navi portacontainer, rafforzando la flotta nell’ambito della strategia di medio-lungo termine al 2030. La decisione è stata comunicata il 15 ottobre 2026 attraverso una disclosure regolamentare.

L’operazione prevede l’ordine di otto nuove unità da 13.000 teu e l’acquisto in modalità resale (navi già in costruzione o prossime alla consegna) di tre unità da 2.800 e di una da 1.700 teu. La capacità complessiva aggiunta sarà di 114.100 teu. Il periodo di investimento si estende fino al 31 dicembre 2029, data prevista per le ultime consegne, soggetto a possibili variazioni legate alle specifiche tecniche e ai calendari di cantiere.

L’importo rappresenta l’8,16% del patrimonio netto consolidato della società alla fine dell’ultimo esercizio. HMM ha precisato che la cifra definitiva potrà subire aggiustamenti in base alle caratteristiche dettagliate delle navi. L’operazione si inserisce nel piano strategico annunciato a luglio, che prevede investimenti complessivi per circa 29.000 miliardi di won entro il 2030, con l’obiettivo di portare la flotta container a 166 unità e 1,47 milioni di teu di capacità, oltre a rafforzare il segmento rinfuse (bulk).

La compagnia, ottava al mondo per capacità containerizzata con una quota di mercato intorno al 3%, punta a migliorare la competitività operativa attraverso un mix di navi di grande e media dimensione, in linea con una logica hub-and-spoke che combina servizi di linea principali e feeder regionali. L’investimento arriva a pochi giorni dal trasferimento della sede operativa temporanea a Busan, dove HMM ha avviato le attività il 12 ottobre.

Fonti di settore confermano che le otto unità da 13.000 teu saranno costruite presso cantieri sudcoreani, mentre le quattro navi minori arriveranno tramite trasferimento di ordini già esistenti. Non sono stati ancora resi pubblici i nomi dei cantieri coinvolti né i dettagli su propulsione o caratteristiche ambientali delle nuove costruzioni. L’operazione conferma la volontà di HMM di espandere la capacità in un mercato ancora caratterizzato da volatilità dei noli e da pressioni competitive globali.