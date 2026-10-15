Hormuz, l’Onu avverte: fertilizzanti bloccati, rischio crisi alimentare in Asia e Africa

Il blocco dei fertilizzanti nello Stretto di Hormuz rischia di trasformarsi in una crisi alimentare per alcune aree dell’Asia e dell’Africa. Per scongiurare l’emergenza, Stati Uniti e Iran devono raggiungere un accordo nelle prossime settimane: in caso contrario, potrebbe saltare la stagione delle semine, con conseguenze sulla produttività agricola e sui prezzi. L’allarme arriva da Jorge Moreira da Silva, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti (Unops).

A marzo l’Onu ha istituito una task force per facilitare il passaggio dei fertilizzanti attraverso Hormuz, ma il meccanismo non è ancora operativo. Secondo Moreira da Silva, potrebbe essere attivato entro 7-10 giorni dal raggiungimento di un’intesa tra Washington e Teheran. «È assolutamente fondamentale concludere l’accordo nelle prossime settimane. Altrimenti perderemo la stagione delle semine», ha dichiarato a Reuters a Bangkok, a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale.

Prima del conflitto, lo Stretto movimentava circa un terzo dell’urea commercializzata a livello mondiale, il fertilizzante azotato più utilizzato, e quasi la metà dello zolfo trasportato via mare, materia prima essenziale per la produzione di fertilizzanti. Le spedizioni di questi prodotti dal Golfo restano in gran parte ferme da oltre sei mesi, secondo l’International Food Policy Research Institute.

CINQUE NAVI AL GIORNO

Il piano delle Nazioni Unite prevede un centro di coordinamento in Oman per registrare le navi e organizzare il transito in sicurezza. Osservatori dell’Onu lavorerebbero con le autorità locali nei porti del Golfo per verificare i carichi. Le unità sarebbero monitorate durante la traversata e potrebbero essere sottoposte a ulteriori ispezioni in caso di dubbi sulla nave o sulle merci trasportate.

Sarebbe sufficiente far passare cinque navi al giorno, secondo Moreira da Silva, per mantenere attivi i rifornimenti di fertilizzanti verso i Paesi che ne hanno maggiore bisogno.

Il costo del mancato accordo potrebbe ricadere anche sui mercati agricoli. Un rapporto di agosto della Camera di commercio internazionale stima che il protrarsi delle interruzioni a Hormuz potrebbe far aumentare i prezzi fino all’81% per i cereali, al 66% per le colture oleaginose e al 30% per i prodotti di origine animale.

LA PRESSIONE SUI COLLI DI BOTTIGLIA MARITTIMI

I negoziati tra Stati Uniti e Iran, condotti anche attraverso intermediari, sono in stallo dopo il fallimento della tregua temporanea di giugno. Teheran pone condizioni per la riapertura dello Stretto, mentre Washington insiste sulla necessità di affrontare fin dall’inizio la questione del programma nucleare iraniano.

L’Onu punta a rendere operativo il corridoio per i fertilizzanti senza attendere un accordo complessivo tra i due Paesi. «Mentre proseguite le discussioni per un’intesa più ampia, lasciateci lavorare e fare il nostro mestiere», ha detto Moreira da Silva.

La crisi di Hormuz si somma alle tensioni su altri snodi del commercio marittimo. Nel Mar Nero le navi mercantili sono finite sotto attacco, mentre nel Mar Rosso resta la minaccia degli Houthi, movimento sostenuto dall’Iran. Tre aree strategiche per i traffici marittimi che, tra conflitti e interruzioni, mettono sotto pressione le catene di approvvigionamento alimentare.

«Stiamo assistendo a una concentrazione di fattori: la crisi climatica e le interruzioni simultanee dei passaggi marittimi nel Mar Nero, nel Mar Rosso e a Hormuz», ha concluso il dirigente dell’Onu.