Kallas: “Potenziamo Aspides, i partner Golfo vedono un ruolo chiaro per l’Ue”

L'Alta rappresentante Ue per la politica estera: "Stiamo conducendo queste discussioni anche con i Paesi del Golfo"

L'Alto Rappresentante Kaja Kallas e il ministro Crosetto
L'Alto Rappresentante Kaja Kallas e il ministro Crosetto

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 11:52

“Abbiamo avviato l’operazione Aspides e la stiamo potenziando proprio per fornire un maggior numero di scorte alle navi nel Mar Rosso. Stiamo conducendo queste discussioni anche con i Paesi del Golfo, che sono interessati alla nostra presenza in quella zona anche sotto il profilo dell’architettura di sicurezza che verrà definita una volta terminata la guerra”.
Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al vertice europeo, sottolineando come per i partner del Golfo vedono “un ruolo chiaro per l’Europa” nella regione. 

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