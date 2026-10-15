Kallas: “Potenziamo Aspides, i partner Golfo vedono un ruolo chiaro per l’Ue”

“Abbiamo avviato l’operazione Aspides e la stiamo potenziando proprio per fornire un maggior numero di scorte alle navi nel Mar Rosso. Stiamo conducendo queste discussioni anche con i Paesi del Golfo, che sono interessati alla nostra presenza in quella zona anche sotto il profilo dell’architettura di sicurezza che verrà definita una volta terminata la guerra”.

Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al vertice europeo, sottolineando come per i partner del Golfo vedono “un ruolo chiaro per l’Europa” nella regione.