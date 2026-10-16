La Cina monopolizza le portacontainer: il 90% degli ordini ai cantieri di Pechino

La ragione principale risiede nella capacità di consegna

Ultimo aggiornamento 16 ottobre 2026 - 14:41

I cantieri navali cinesi hanno conquistato una quota di mercato senza precedenti nel settore delle navi portacontainer. Secondo i dati più recenti di Clarksons Research, da inizio 2026 a oggi sono state ordinate a livello globale 631 navi portacontainer per un totale di 4,27 milioni di teu. Di queste, 574 unità (3,84 milioni di teu) sono state assegnate a cantieri cinesi, pari al 90% del totale: si tratta di un record storico.

Solo un anno fa, nel 2025, la Cina aveva catturato il 76% degli ordini annuali (690 navi su 807). Il salto è ancora più netto nelle navi ultra-grandi: tutte le 83 unità da 18.000 teu e oltre ordinate quest’anno sono andate a costruttori cinesi.

I grandi armatori internazionali stanno consolidando questa tendenza. Msc, il maggiore operatore mondiale, ha già ordinato 32 navi in Cina, tra cui 22 unità da 22.000 teu a doppia alimentazione Lng presso Hengli Heavy Industries. Maersk ha firmato per 34 navi da 18.600 teu a propulsione dual-fuel Lng, suddivise tra New Era Shipbuilding e Hengli. Anche CMA CGM e Cosco Shipping hanno collocato importanti commesse nei cantieri cinesi, così come Wan Hai di Taiwan, che per la prima volta ha affidato a cantieri della Cina continentale navi oltre i 10.000 teu.

La ragione principale risiede nella capacità di consegna. I cantieri cinesi, grazie all’espansione di bacini e scali, riescono a offrire slot di consegna per il 2029 e oltre, mentre i tre grandi colossi coreani (HD Hyundai, Samsung e Hanwha Ocean) hanno già saturato gran parte della propria capacità fino a tale data, concentrandosi sulle navi gasiere ad alto valore aggiunto. A questo si aggiunge la rapida crescita delle competenze cinesi nelle tecnologie green: motori dual-fuel a Lng, metanolo e ammoniaca, sostenuti da una filiera industriale completa. L’effetto sul mercato globale è evidente. La Cina non solo domina i volumi, ma sta erodendo il tradizionale vantaggio coreano nelle navi di maggiore complessità e valore.

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