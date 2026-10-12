La lettera sullo stato di WhatsApp: Paroli svela la lite per la simulazione nel porto di Genova

E due. Anche se questa è decisamente meno imbarazzante. WhatsApp colpisce ancora, quasi come una maledizione per i presidenti dei porti. La prima vittima della poca dimestichezza con l’app di messaggistica è stata Bruno Pisano, presidente dello scalo spezzino che cercava l’ok politico per la nomina di Montaresi a segretario generale.

Questa volta è toccato al numero uno dell’Authority di Genova e Savona, Matteo Paroli. Le sentinelle che controllano con una certa costanza gli stati di WhatsApp segnalavano alle 13 di ieri la comparsa di una lettera indirizzata all’Autorità portuale da Mike Parr, il leader del team di Hr Wallingford, società inglese tra le principali nel settore della simulazione navale. In Uk i tecnici dell’Authority hanno ricreato tutte le condizioni meteomarine possibili per poter analizzare l’uscita delle navi dai bacini di Fincantieri a Sestri Ponente, quando sarà pronto il ribaltamento a mare. Banalmente: sulle macchine in dotazione all’azienda inglese, i tecnici hanno valutato in quali condizioni sia sicuro per una nave appena costruita, lasciare i nuovi bacini del mega progetto di Fincantieri. Ma “sereno” non è stato nemmeno il clima tra i tecnici. Anzi, devono pure essere volate parole grosse, perché nella lettera scritta dal capo del team inglese e tradotta in italiano, si intuisce che la tensione è andata ben oltre la consueta differenza di vedute. “Ieri non ho agito con il coraggio e l’integrità che avrei voluto dimostrare” scrive Parr, quasi scusandosi con Paroli. “In quel momento avrei dovuto interromperla e chiedere alla persona coinvolta di lasciare la riunione”. E ancora: “Nessuno merita di essere insultato, né di essere oggetto di urla o linguaggio offensivo, in qualsiasi lingua e per qualsiasi motivo”. È solo una parte della missiva, ma è quella centrale.

È necessario però rispondere a due domande. La prima: gli inglesi chi avrebbero tanto voluto allontanare dalla sala? La risposta, confermano più fonti, è da cercare in Capitaneria. Un ufficiale avrebbe fatto saltare i nervi ai presenti, con dinieghi che gli altri partecipanti avrebbero giudicato pretestuosi. Il secondo quesito: ma su cosa hanno litigato? Da quello che Blueconomy apprende, l’ufficiale non sarebbe stato d’accordo sull’esito positivo della simulazione che, se confermata, consentirebbe di salvare dalla demolizione le banchine della Marina di Sestri. Lo studio sarà completato nei prossimi giorni, sperando che il clima (non quello della simulazione…) non preveda di nuovo venti di burrasca.