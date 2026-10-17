Le rotte del commercio globale sotto stress: quanto pesano le crisi marittime sull’America

Quasi metà del valore delle merci che gli Stati Uniti importano arriva per mare. Eppure bastano pochi punti di passaggio obbligato (canali e stretti angusti) perché intere catene di approvvigionamento si inceppino. Un nuovo indice elaborato dalla Federal Reserve di Atlanta prova a misurare, mese dopo mese, quanto queste interruzioni gravino davvero sulle importazioni americane.

Lo strumento, messo a punto dagli economisti Simon Fuchs e Fernando Leibovici, combina i dati pubblici sul commercio con quelli sul traffico delle navi. Non si limita a registrare se un tratto di mare è bloccato: pesa ogni interruzione in base al valore delle merci che normalmente transitano da lì. Il risultato è un termometro capace di indicare non solo l’intensità della pressione, ma anche quali prodotti e quali porti di ingresso ne risentono di più.

Dal 2023 tre crisi successive hanno messo alla prova queste rotte. Prima la siccità ha ridotto i transiti nel Canale di Panama. Poi, alla fine dello stesso anno, gli attacchi alle navi nel Mar Rosso hanno spinto molti vettori a circumnavigare l’Africa passando dal Capo di Buona Speranza: viaggi più lunghi, noli più alti. Infine, a partire dalla fine di febbraio 2026, la guerra con l’Iran ha quasi interrotto il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il momento di massima tensione è arrivato nel gennaio 2024. L’indice ha toccato 38,9 punti – circa cinque volte la media del periodo 2022-2023 – proprio quando la crisi del Mar Rosso si è sovrapposta alle restrizioni di Panama. Quella pressione è rimasta elevata fino a fine 2025 e ha colpito soprattutto beni non energetici. Abbigliamento e calzature, in particolare, hanno pesato sull’indice più della meccanica e dell’elettronica, nonostante un volume di commercio inferiore. Le merci in questione entravano soprattutto dai porti della costa orientale: New York/New Jersey, Savannah e il Porto della Virginia. Los Angeles/Long Beach, pure essendo il primo porto americano per valore di importazioni marittime, è rimasto quasi indenne: le sue rotte attraversano il Pacifico e non toccano i punti critici di quei mesi.

La crisi di Hormuz del 2026 ha avuto un profilo diverso, più concentrato. Ha colpito soprattutto le importazioni di energia e i centri di raffinazione lungo le coste del Golfo e della West Coast. Nel marzo di quell’anno l’energia ha rappresentato oltre un terzo del valore dell’indice nazionale, pur costituendo meno del dieci per cento del paniere delle importazioni marittime. L’indice complessivo è rimasto però nettamente inferiore al picco del 2024: Hormuz, in condizioni normali, trasporta relativamente poco commercio destinato direttamente agli Stati Uniti.

Otto sono i punti di strozzatura monitorati: Bab el-Mandeb, Gibilterra, Dover, Hormuz, Malacca, Panama, Suez e lo Stretto di Taiwan. L’indice confronta il traffico effettivo con la media stagionale degli ultimi tre anni e attribuisce a ogni rotta la pressione del tratto più colpito, evitando di contare due volte la stessa interruzione. I pesi si basano sui valori medi delle importazioni dei tre anni precedenti e vengono aggiornati ogni anno, così da seguire i cambiamenti nelle fonti di approvvigionamento americane.

Proprio perché utilizza solo dati pubblici, lo strumento può essere aggiornato con regolarità e funziona come un sistema di allerta precoce. Mentre una crisi è ancora in corso, permette di capire quali merci sono esposte e attraverso quali porti entreranno nel Paese, spesso prima che quelle stesse merci arrivino a destinazione. Gli episodi recenti mostrano inoltre che una crisi può muovere poco l’indice nazionale e tuttavia esercitare una pressione molto forte su determinati settori e su determinati scali.

Per chi fa politica economica e per le imprese si tratta di una lettura più fine delle vulnerabilità della logistica globale. Le interruzioni marittime non colpiscono tutti allo stesso modo: alcune alzano i costi di consegna su un’ampia gamma di beni di consumo e di investimento, altre concentrano il rischio su settori strategici come l’energia. In un contesto in cui le rotte commerciali restano esposte a tensioni geopolitiche, eventi climatici estremi e conflitti regionali, disporre di misure tempestive e disaggregate diventa sempre più utile per anticipare gli effetti sull’economia reale e sui prezzi al consumo.