Litio, il viaggio del minerale che alimenta le batterie: boom dei carichi via mare verso la Cina

Lo si estrae dalle miniere, lo si carica sulle navi portarinfuse e lo si spedisce soprattutto in Cina, dove viene trasformato in materia prima per l’industria delle batterie. Lo spodumene è uno dei minerali al centro della corsa globale al litio e il suo viaggio racconta come la transizione energetica stia cambiando anche il mercato del trasporto marittimo.

Secondo i dati della società greca Ursa Shipbrokers, nei primi nove mesi del 2026 le spedizioni via mare hanno raggiunto 4,04 milioni di tonnellate, con una crescita dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato più alto mai registrato per il periodo. Nel 2020 i volumi annuali erano fermi a 1,58 milioni di tonnellate; nel 2025 hanno raggiunto 5,08 milioni. In cinque anni il traffico è più che triplicato.

Dalle miniere alle fabbriche di batterie

Lo spodumene è un minerale che contiene litio, un metallo fondamentale per la produzione di batterie ricaricabili. Si trova soprattutto nelle rocce pegmatitiche e viene estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee. Dopo una prima lavorazione, il minerale diventa un concentrato che viene trasportato agli impianti di raffinazione. Qui il litio viene separato e trasformato in composti utilizzabili dall’industria.

La domanda è sostenuta dalla diffusione delle auto elettriche e dallo sviluppo dei sistemi di accumulo che conservano l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Il passaggio dalla miniera alla fabbrica dipende da una catena logistica internazionale nella quale il trasporto marittimo ha un ruolo crescente.

Australia produce, la Cina trasforma

La geografia di questo traffico è concentrata in due Paesi. L’Australia ha fornito 3,26 milioni di tonnellate nei primi nove mesi del 2026, pari all’81% delle spedizioni mondiali. Il Brasile segue a distanza, con 570 mila tonnellate, mentre Canada, Mozambico e Vietnam contribuiscono con quantitativi più contenuti.

La Cina è il principale punto di arrivo: ha ricevuto 3,56 milioni di tonnellate, l’88% dei carichi via mare. Il dato riflette il peso degli impianti cinesi nella raffinazione del litio e nella produzione di batterie. La disponibilità della materia prima, infatti, non coincide con il controllo delle fasi industriali che la trasformano in prodotti destinati alle fabbriche. È in questo passaggio che si concentra una parte rilevante del valore della filiera.

Navi più piccole per un mercato in crescita

L’aumento dei volumi apre spazi per una parte della flotta del trasporto secco meno coinvolta nei grandi traffici di minerale di ferro e carbone. Secondo Ursa Shipbrokers, nel 2026 le navi Ultramax hanno rappresentato il 39,6% della capacità di carico complessiva impiegata nel trasporto di spodumene, mentre le Handysize hanno coperto un ulteriore 46%.

Sono unità di dimensioni più contenute rispetto alle grandi portarinfuse oceaniche, adatte a servire una rete di esportatori e terminal che non sempre movimentano volumi sufficienti per giustificare l’impiego di navi maggiori. Per gli armatori, il traffico dello spodumene rappresenta una nicchia in espansione, con effetti sulla domanda di trasporto e sulle distanze percorse dalle navi.

Un esempio arriva dall’Africa occidentale. A settembre una spedizione di circa 17.400 tonnellate di concentrato di spodumene proveniente dalla miniera di Bougouni, in Mali, è partita dal porto ivoriano di San Pedro con destinazione Cina. È il quinto carico segnalato da Kodal Minerals nell’ambito delle attività legate al progetto. Il caso mostra come una miniera situata in un Paese senza sbocco sul mare dipenda dai collegamenti terrestri con un porto estero per raggiungere i mercati internazionali.

La crescita dei traffici si inserisce in prospettive di domanda favorevoli, ma non prive di incognite. Il governo australiano prevede che la domanda mondiale di litio aumenti di oltre l’11% all’anno fino al 2031, sostenuta dai veicoli elettrici e dai sistemi di accumulo. La previsione riguarda il litio, non specificamente lo spodumene trasportato via mare. Inoltre, l’espansione dell’offerta potrebbe superare la domanda in alcune fasi del periodo, esercitando pressione sui prezzi e sugli investimenti minerari.

Per il trasporto marittimo, la prospettiva è quella di un nuovo flusso di materie prime da inserire nei traffici delle portarinfuse di taglia medio-piccola. La società di consulenza Drewry indica i minerali contenenti litio tra le fonti emergenti di domanda in tonnellate-miglio, un indicatore che misura il lavoro di trasporto considerando sia il peso dei carichi sia la distanza percorsa. Oggi la rotta dominante parte dall’Australia e arriva in Cina; l’espansione di nuovi progetti minerari, soprattutto in Africa, potrebbe modificare progressivamente questa geografia.