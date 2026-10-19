Long Beach, record storico a settembre: quasi un milione di teu in un mese

Il porto di Long Beach sfiora il milione di teu in un solo mese e aggiorna il proprio record storico. A settembre lo scalo californiano ha movimentato 997.177 teu, con un incremento del 25% rispetto allo stesso mese del 2025. È il risultato più alto nei 115 anni di attività del porto e supera il precedente primato di 987.191 teu, registrato nell’ottobre 2024.

A spingere i volumi sono soprattutto le importazioni, salite del 31,3% a 509.390 teu. Le esportazioni crescono invece del 7,8%, a 91.747 teu, mentre i container vuoti movimentati aumentano del 22,1%, raggiungendo quota 396.040 teu.

Secondo l’autorità portuale, il risultato riflette le strategie adottate dagli operatori per contenere i costi, in una fase caratterizzata dai prezzi elevati del diesel, dalle limitazioni all’accesso al Canale di Panama e dalle prospettive di un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina.

«Gli operatori continuano a considerare Long Beach un partner affidabile nelle proprie strategie commerciali», ha dichiarato Noel Hacegaba, amministratore delegato del porto. Il traguardo di settembre, ha aggiunto, avvicina lo scalo all’obiettivo di raddoppiare i volumi annuali fino a 20 milioni di teu entro il 2050.

Il bilancio dei primi nove mesi conferma la tendenza positiva: da gennaio a settembre Long Beach ha movimentato 7.675.255 teu, in aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sul fronte operativo, Total Terminals International ha stabilito a settembre un nuovo record mensile per il traffico ferroviario del terminal, con 59.410 movimentazioni, pari a quasi la metà dei container gestiti dalla struttura.

Per affrontare i prossimi interventi infrastrutturali, il porto finanzierà inoltre aperture straordinarie dei varchi nelle ore serali e il sabato. Il programma partirà a fine ottobre e proseguirà per sei settimane, con una pausa durante la settimana del Ringraziamento, per attenuare gli effetti della chiusura del Vincent Thomas Bridge, prevista dal 7 novembre nell’ambito di un progetto di sostituzione dell’impalcato della durata di 16 mesi.

Il piano di sviluppo al 2050 prevede investimenti infrastrutturali per 3,3 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Long Beach dichiara di movimentare merci per circa 300 miliardi di dollari l’anno e di sostenere 2,7 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti.