Sisto (Confitarma): “Più lotta alla burocrazia: la bandiera italiana non può ridursi ancora”

Incontriamo Luca Sisto, direttore generale della Confitarma, appena reduce dall’incontro con il governo sulla legge di Bilancio. I temi sul tavolo sono molti: dall’ambiente alla cybersicurezza, che mai come in questi giorni è salita all’onore delle cronache, per non parlare della geopolitica e di tutto ciò che ne consegue per il settore del trasporto marittimo.

Ma ovviamente la prima domanda è: manovra promossa, oppure avete chiesto dei correttivi al governo?

«La premessa è che abbiamo espresso il nostro apprezzamento al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per una manovra sobria e per la dovuta e necessaria attenzione ai conti pubblici. Noi armatori partiamo sempre da due presupposti, che sono le due colonne su cui si regge il nostro sistema, ossia la tonnage tax e il Registro internazionale. Quest’anno tuttavia abbiamo chiesto, se possibile, di prevedere dei finanziamenti per le missioni navali all’estero».

Come mai?

«Il motivo è semplice: sono le missioni cui partecipa la nostra Marina militare, rispettivamente nel Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e nell’Africa Occidentale, a difesa della navigazione commerciale in quello che noi dobbiamo considerare il Mediterraneo allargato, ossia lo spazio più prossimo alla nostra economia. Devo dire che Giorgetti e gli altri ministri presenti a voce ci hanno dato ragione sulla necessità di mettere in sicurezza quelle rotte. E come noi si sono resi conto che ormai è soprattutto l’Italia a tirare queste missioni, in questo parzialmente affiancata dalla Grecia, mentre da parte degli altri Paesi sembra ci sia una minor voglia di mettersi in discussione. La seconda richiesta riguarda il rifinanziamento del Marebonus».

E qui ci avviciniamo all’argomento Ets.

«Nel 2024 le compagnie di navigazione hanno pagato 400 milioni di euro, i conti dello scorso anno parlano di una cifra tra 600 e 800 milioni di euro, quest’anno arriveremo al miliardo. Il settore marittimo chiede che almeno un parte di questa cifra possa tornargli indietro, per poter finanziare gli investimenti in decarbonizzazione. Come noto invece, indietro non torna nulla. Per questo pensiamo che il Marebonus dovrebbe essere stabilizzato e finanziato con almeno 100 milioni di euro. Che servirebbero a tamponare quello che oggi l’Ets sta producendo, ossia il ritorno in massa dei camion sulle strade, proprio per i costi generati da questa misura. Secondo una nostra ricerca, in un anno di Ets, dai Tir sono stati percorsi oltre di 82 milioni di chilometri di strada in più rispetto a quando la misura non era in vigore.

Questi numeri da dove sono desunti?

«Le farò uno spoiler: i dati, molto puntuali, sono il risultato della ricerca del nostro Centro Studi, che presenteremo ufficialmente il 24 novembre. La novità è sia la ricerca, sia il Centro in sé, che è già attivo da un po’ di tempo, ma che ora vorremmo lanciare in maniera ufficiale con una proposta: vista la crescente attenzione nei confronti dell’economia blu, vorremmo mettere insieme i tecnici del settore e i diversi Centri studi operativi in Italia, lavorando anche con i centri universitari di ricerca. Un mondo prossimo a Confitarma, che già oggi collabora a corsi universitari in tre diversi atenei: la Luiss di Roma, l’Università della Tuscia nel suo distaccamento di Civitavecchia e quella di Bari nella sede di Taranto. Stiamo stingendo altri accordi per la necessità di valorizzare le professioni del mare».

Proseguendo con la legge di Bilancio…

«Un’altra richiesta nel contesto della Finanziaria è stata quella di stabilizzare il Fondo per l’imbarco e la formazione dei marittimi, che in questo momento ha risorse programmate per l’anno prossimo e il 2028. La proposta ha avuto una buona accoglienza da parte del ministro del Lavoro, Marina Calderone. Così come crediamo debba essere sostenuto il Fondo a favore del dipartimento delle Politiche del mare, che si è rivelato un prezioso asset del governo. Non dimentichiamo che è proprio dall’iniziativa del ministro del Mare, Nello Musumeci, che nascono gli ultimi provvedimenti relativi al nostro settore, ossia la legge per la Valorizzazione della Risorsa mare così come quella sull’Underwater».

Però in tutto questo la bandiera continua a perdere tonnellaggio.

«E infatti questo è stato rilevato, anche se fuori dal contesto della Finanziaria. Ai due pilastri del settore, Registro e tonnage tax, manca la semplificazione burocratica. E noi perdiamo stupidamente flotta per questo motivo. Ma attenzione, perché le semplificazioni sono quel condimento che oggi fa scegliere agli armatori un piatto maltese, cipriota, portghese… e non italiano, se mi è concessa questa metafora».

Se ne parla da anni.

«Però è un tema su cui bisogna continuare a lottare. Perché è centrale. Lasciando perdere il fatto che le banche già di loro tendono a preferire le bandiere del Commonwealth per un tema di escussione dell’ipoteca, qui c’è in gioco il peso specifico dell’Italia a livello internazionale. Il mese prossimo all’Imo si riaprirà la determinante discussione sulle norme ambientali globali per il settore. In quel contesto, il peso decisionale dei singoli Paesi si pesa in primo luogo per le dimensioni della flotta. Ai primi banchi non sono sedute le super-potenze, ma Panama e le Isole Marshall. Anche noi siamo stati confermati bandiera di classe A, ma ormai più per il prestigio e le conoscenze tecniche che per il reale peso della flotta. Ma già oggi siamo a 12 milioni di tonnellate, presto scenderemo a 10 milioni. Per l’importanza che ricopre il settore marittimo nel nostro Paese, non possiamo ridurci ancora, perché il rischio è davvero di non poter essere più tra i primi, perdendo così vantaggi sotto il profilo decisionale e di lobbying».

Con possibili riflessi geopolitici?

«Certo. Perché vede, il perimetro della sicurezza in mare non è facilmente definibile. Che cos’è un interesse nazionale dislocato in mare? Una nave straniera che trasporta merce italiana? Una nave straniera noleggiata da un soggetto italiano? Una nave straniera ma diretta a un porto italiano? La sfera è ampia, ma sicuramente a costituire il nucleo centrale di questo interesse è la nave battente bandiera italiana. Questo giustifica e spinge all’azione la nostra Marina, che davvero difende con il cuore i nostri interessi sul mare».

Si dice che il mondo marittimo sia ancora poco attento al tema cybersicurezza.

«In realtà, in tempi ancora non sospetti redigemmo un prontuario di cybersecurity ad uso dei marittimi. Gli equipaggi delle navi, il cui controllo oggi dipendente interamente dai sistemi informatici, devono essere consapevoli che questo controllo può essere violato. Per questo abbiamo collaborato alla redazione dell’ultima circolare in materia del VI Reparto del Corpo delle Capitanerie di porto, la 177/2025, entrata in vigore a inizio mese, e anche approfondito il tema con la Polizia di Stato, attraverso seminari dedicati agli associati. Abbiamo anche costituito una commissione ad hoc sul tema, guidata da Salvatore d’Amico. Guardi, è il nostro modo di procedere: con sobrietà, ricoprendo con discrezione il nostro ruolo para-istituzionale. E così ci sembra di essere percepiti, o almeno così ne abbiamo avuto conferma alla nostra ultima assemblea con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ancora nel confronto con i ministri. Il riconoscimento di un’associazione che fa passare la difesa dell’interesse privato sempre nel rispetto e in linea con l’interesse nazionale».