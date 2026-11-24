Maersk ha confermato un ordine per 12 portacontainer da 24 mila teu, per un investimento stimato in circa 2,9 miliardi di dollari. Il gruppo armatoriale danese entra così nel segmento delle portacontainer di maggiori dimensioni, mentre sul fronte delle alleanze starebbe lavorando con Ocean Network Express (One) a un accordo di portata globale sui traffici nord-sud.

Le nuove unità, equipaggiate con motori dual fuel in grado di utilizzare sia combustibili marini convenzionali sia gas naturale liquefatto (Gnl), saranno consegnate nel 2030 e nel 2031, per una capacità nominale complessiva di 288 mila teu.

Maersk non ha reso noto il nome del cantiere navale né il valore della commessa. Fonti dell’industria cantieristica avevano indicato un prezzo di circa 240 milioni di dollari per nave.

L’ordine arriva dopo settimane di trattative con i cantieri cinesi. Al progetto sono stati associati sia Hengli Heavy Industries sia Hudong-Zhonghua. Indiscrezioni di mercato avevano ipotizzato un contratto per 12 unità con opzioni per altrettante navi, ma la conferma di Maersk riguarda soltanto le prime 12.

La commessa segna un cambio di strategia per il gruppo di Copenaghen, che finora aveva privilegiato navi di dimensioni inferiori per garantire una maggiore flessibilità operativa. Le più grandi portacontainer attualmente in flotta, le Triple-E di seconda generazione, hanno una capacità di circa 20.500 teu.

A settembre Maersk aveva confermato ordini per 26 portacontainer dual fuel a Gnl da 18.600 teu, con consegne previste nel 2029 e nel 2030. A febbraio il gruppo aveva commissionato altre otto unità della stessa capacità al cantiere cinese New Times Shipbuilding.

Con l’ultima commessa salgono a 46 le portacontainer ordinate da Maersk dall’inizio del 2026, per una capacità nominale complessiva di oltre 920 mila teu, a fronte di un portafoglio ordini mondiale che ha già superato i 15 milioni di teu.

La possibile alleanza con One

Parallelamente agli investimenti nella flotta, Maersk starebbe ridisegnando il sistema delle proprie alleanze commerciali. Secondo quanto riportato dalla testata britannica The Loadstar, sulla base di fonti asiatiche, il gruppo danese e One starebbero lavorando a un vessel sharing agreement (Vsa) esteso su scala globale ai traffici nord-sud. Nessuna delle due compagnie ha finora confermato l’indiscrezione.

L’intesa sarebbe la prima di questo tipo nel trasporto container. Gemini Cooperation, che riunisce Maersk e Hapag-Lloyd, e Premier Alliance, di cui fa parte One, operano sulle direttrici est-ovest, mentre sui traffici nord-sud prevalgono accordi circoscritti a singoli servizi.

Secondo i dati di Linerlytica, Maersk e One controllano rispettivamente il 16,1% e il 9% della capacità settimanale sulle rotte tra l’Estremo Oriente e la costa occidentale del Sudamerica.

Alla base della possibile intesa ci sarebbe anche la complementarità delle flotte. Secondo i dati di Alphaliner, il 36% della capacità operata da One è costituito da portacontainer comprese tra 10 mila e 15.100 teu, contro il 14% di Maersk. Nella stessa fascia rientrano 29 delle 55 navi in costruzione per One.

L’eventuale accordo richiederebbe una revisione delle collaborazioni commerciali già in essere sulle rotte nord-sud, comprese quelle con Hapag-Lloyd e Cma Cgm, oltre a un esame da parte delle autorità garanti della concorrenza dei Paesi interessati.