Maersk prepara un ordine da 5,8 miliardi per 24 megamax da 24.000 teu

Le consegne sono attese a partire dalla fine del decennio

Ultimo aggiornamento 30 ottobre 2026 - 07:19

Maersk si appresta a firmare il primo ordine della sua storia per portacontainer megamax da 24.000 teu. Secondo Lloyd’s List, il gigante danese è in trattative avanzate con cantieri cinesi per fino a 24 navi, per un valore potenziale di 5,8 miliardi di dollari.

Il programma prevede una serie iniziale di 12 unità a propulsione dual-fuel a Gnl, con opzioni per altrettante. A circa 240 milioni di dollari ciascuna, l’investimento iniziale sfiorerebbe i 2,9 miliardi, salendo a quasi 5,8 miliardi se tutte le opzioni venissero esercitate.

L’ordine rientra nella strategia di recupero di Maersk, che negli ultimi anni ha ordinato meno tonnellaggio rispetto a concorrenti come Msc. Se confermato, rafforzerebbe sensibilmente il portafoglio ordini del gruppo, portandolo al secondo posto mondiale dietro alla Mediterranean Shipping Company della famiglia Aponte. Le consegne sono attese a partire dalla fine del decennio.

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