Maersk, utili in forte crescita: alzate le previsioni per il 2026 grazie alla congestione dei porti

La congestione dei porti e la tenuta del commercio mondiale fanno volare i conti di Maersk. Il gruppo danese ha rivisto sensibilmente al rialzo le previsioni per il 2026, portando la stima dell’Ebitda tra 14 e 14,5 miliardi di dollari, contro i 10,5-12,5 miliardi indicati in precedenza. Un salto ancora più evidente rispetto alle aspettative di inizio anno, quando il colosso dello shipping prevedeva un Ebitda compreso tra 4,5 e 7 miliardi.

La revisione arriva dopo un terzo trimestre chiuso con ricavi in crescita del 27%, a 18,1 miliardi di dollari, e un Ebitda di 4,7 miliardi, rispetto ai 2,7 miliardi dello stesso periodo del 2025. L’utile operativo (Ebit) è passato da 1,3 a 3,3 miliardi. Per l’intero esercizio, Maersk prevede ora un Ebit compreso tra 8 e 8,5 miliardi di dollari.

A sostenere i risultati è stata soprattutto la divisione Ocean, che ha registrato un utile operativo di 2,6 miliardi, contro i 567 milioni di un anno prima. La stagione dei tifoni in Asia ha provocato pesanti rallentamenti nei porti, assorbendo capacità di trasporto e contribuendo alla risalita dei noli. I tempi medi globali di attesa delle navi hanno raggiunto un picco di 16,6 ore, il livello più alto da gennaio 2023. Nel trimestre, l’indice Shanghai Containerised Freight Index è aumentato del 46% rispetto ai tre mesi precedenti.

La flotta Maersk ha operato con un tasso di utilizzo del 96%, nonostante le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche e alle interruzioni delle catene logistiche. La persistente chiusura dello Stretto di Hormuz e la congestione della rete hanno però aumentato i costi del carburante, della movimentazione dei container e della gestione operativa.

«Nonostante le continue incertezze geopolitiche e le interruzioni, il commercio mondiale ha mostrato una notevole resilienza», ha dichiarato l’amministratore delegato Vincent Clerc. Secondo il manager, la domanda non è sostenuta soltanto dai consumi, ma anche dagli investimenti nell’elettrificazione, nell’energia e nella rapida espansione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, che stanno generando nuovi flussi di merci industriali.

Nel terzo trimestre la domanda mondiale di trasporto container è cresciuta tra il 2% e il 4%. Alla debolezza delle importazioni europee e mediorientali si è contrapposta la crescita dei traffici in Africa, America Latina e Nord America.

Risultati positivi anche per le altre attività del gruppo. La divisione Logistics & Services ha aumentato i ricavi del 13%, mentre i terminal hanno registrato un fatturato trimestrale record, con volumi in crescita del 2,6%. Il tasso di utilizzo degli impianti è tuttavia sceso dall’90% all’85%.

Maersk ha inoltre annunciato un ordine per 26 nuove portacontainer dual fuel da 18.600 teu ciascuna, con consegne previste tra il 2029 e il 2030. La capacità complessiva delle unità ordinate supera i 483 mila teu.

Le nuove previsioni per il 2026 si basano su una crescita del mercato container mondiale intorno al 4%. Il gruppo ha anche alzato la stima del flusso di cassa libero a oltre 3 miliardi di dollari, rispetto alla precedente indicazione di un valore superiore allo zero. Restano invariati gli investimenti programmati, compresi tra 10 e 11 miliardi di dollari per ciascuno dei periodi 2025-2026 e 2026-2027.