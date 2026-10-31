Mar Nero, Arkas lascia Novorossiysk: la linea Russia Express spostata sul Baltico

La compagnia turca sospende le prenotazioni da e per il porto russo e trasferisce il servizio su San Pietroburgo. Cresce il numero degli armatori che evitano il Mar Nero dopo gli attacchi alle navi: a fine ottobre affondato il Contship Jet, colpito da droni marini.

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2026 - 14:47

Il Mar Nero perde un altro collegamento container regolare. Anche Arkas Line ha deciso di sospendere le prenotazioni da e per Novorossiysk, principale porta russa sul Mar Nero, trasferendo sul Baltico il servizio Russia Express (REX). La nuova rotazione, operativa dal 10 ottobre, collega direttamente Turchia, Egitto e Russia attraverso San Pietroburgo.

La prima partenza è stata effettuata dalla Mehmet Kahveci A, portacontainer da 1.201 teu, costruita nel 2002. Dal primo novembre si aggiungerà alla linea anche la Kaptan Aytac A, unità da 1.157 teu. Arkas spiega che la modifica punta a garantire la continuità dei collegamenti commerciali con il mercato russo, adeguando il servizio al mutato quadro regionale e alle esigenze della clientela.

La linea REX è storicamente specializzata nel trasporto di prodotti freschi e merci refrigerate tra Turchia, Egitto e Russia. La scelta di Arkas si inserisce in una progressiva ritirata degli operatori da Novorossiysk, legata all’aumento dei rischi per la navigazione nel bacino.

MSC aveva sospeso i collegamenti dopo l’attacco con droni alla MSC Ulsan III, portacontainer da 2.702 teu, avvenuto a metà agosto. Successivamente anche Fesco, ULD Shipping e Ametist Line hanno spostato i propri servizi lontano dal Mar Nero. Secondo Alphaliner, l’ultimo scalo di una nave impiegata in un servizio di linea regolare a Novorossiysk risale al 22 agosto, quando partì la MSC Andriana III.

A confermare il deterioramento del quadro di sicurezza è arrivato anche l’affondamento della Contship Jet, portacontainer da 1.267 teu noleggiata da Zim, avvenuto a fine ottobre al largo delle coste bulgare. La nave, secondo quanto riferito dal proprietario Contships Management, sarebbe stata colpita da tre droni marini. Un episodio che aggiunge un nuovo elemento di preoccupazione per gli armatori e gli operatori commerciali ancora presenti nell’area.

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