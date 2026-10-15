Mar Rosso, allarme per i porti italiani: traffici a Bab el-Mandeb in calo del 60%

La crisi del Mar Rosso rischia di ridisegnare gli equilibri della portualità europea a danno dell’Italia. I traffici attraverso Bab el-Mandeb restano lontani dai livelli precedenti alla crisi e le deviazioni delle rotte commerciali attorno all’Africa possono tradursi in uno svantaggio competitivo per gli scali del Mediterraneo. A complicare la risposta europea sono gli interessi divergenti dei singoli Paesi, un ostacolo al rafforzamento della missione navale Aspides chiesto dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

A lanciare l’allarme è Stefano Zunarelli, professore di Diritto della navigazione e dei trasporti all’Università di Bologna. I dati di Lloyd’s List Intelligence citati dal docente mostrano che nell’agosto 2026 sono transitate attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb 273 portacontainer, contro le 674 dello stesso mese del 2023: una contrazione del 59,5%. Se si considera anche il Canale di Suez, la flessione complessiva dei traffici raggiunge il 44,1%.

«Un duraturo pregiudizio alla libertà di navigazione nello Stretto di Bab el-Mandeb avrebbe conseguenze particolarmente gravi per l’economia italiana e soprattutto per il sistema portuale nazionale», avverte Zunarelli. In condizioni normali, circa il 40% delle merci sbarcate nei porti italiani transita attraverso Suez. La crisi delle rotte che collegano Asia ed Europa investe così direttamente la capacità degli scali nazionali di competere con quelli del Nord Europa.

GLI INTERESSI DIVISI DELL’EUROPA

La difficoltà è anche politica. Italia, Grecia, Slovenia e Croazia subiscono direttamente gli effetti della crisi, mentre una deviazione strutturale dei traffici verso la rotta del Capo di Buona Speranza potrebbe favorire i porti del Nord Europa. Le diverse convenienze economiche rendono più complicato costruire una posizione comune e rafforzare Aspides, la missione europea chiamata a contribuire alla sicurezza della navigazione nell’area.

C’è poi un problema operativo: quali navi proteggere. Appena l’1% delle merci destinate ai porti italiani che attraversano Bab el-Mandeb viaggia su navi battenti bandiera italiana. Anche includendo le unità controllate da armatori nazionali, la quota rimane inferiore al 5%.

«Per proteggere realmente i traffici destinati ai nostri porti occorre dunque estendere l’azione anche alle portacontainer battenti altre bandiere», sottolinea il professore. Una missione concentrata soltanto sulle navi italiane, alla luce di questi numeri, non sarebbe sufficiente a tutelare il sistema portuale nazionale.

La partita si gioca così anche sul terreno diplomatico. Per Zunarelli, l’Italia deve convincere i partner europei che la sicurezza del Mar Rosso non riguarda soltanto i Paesi del Mediterraneo. «Alla diplomazia italiana spetta forse uno sforzo ancora maggiore: dimostrare che la crisi del Mar Rosso non è soltanto un problema italiano e dei Paesi del Mediterraneo orientale».