Mar Rosso, Msc riprende i transiti nel Canale di Suez

La compagnia avvia il ripristino parziale dei passaggi sulla rotta tra Europa e Australia, in entrambe le direzioni. La decisione arriva dopo una nuova valutazione delle condizioni di sicurezza e operative nell'area.

Una nave Msc

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2026 - 14:58

MSC riprende a utilizzare il Canale di Suez per i collegamenti tra Europa e Australia. La compagnia ha annunciato il ritorno al transito nella via d’acqua egiziana della linea Australia Express, in entrambe le direzioni, sia verso est sia verso ovest. Lo annuncia la stessa compagnia in una nota.

La decisione rientra in un programma di ripristino graduale e parziale dei passaggi attraverso Suez, limitato per il momento a un numero circoscritto di servizi East-West. La scelta, spiega Msc, è arrivata dopo una valutazione complessiva delle più recenti condizioni di sicurezza e operative nella regione del Mar Rosso.

Il cambiamento sarà introdotto progressivamente. Le conferme delle singole prenotazioni e gli orari online verranno aggiornati man mano, seguendo i nuovi piani di viaggio. La transizione avverrà caso per caso, con la possibilità di modificare nuovamente le rotazioni in presenza di condizioni che lo rendano necessario.

La compagnia sottolinea che continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione in coordinamento con le autorità competenti e i partner della sicurezza. «La protezione dei nostri marittimi, delle navi e delle merci dei clienti resta la nostra priorità assoluta», precisa Msc, che manterrà attive le misure alternative per gestire eventuali nuove criticità.

Il ritorno della Australia Express rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rientro delle portacontainer sulla rotta di Suez, dopo le deviazioni imposte dalla crisi della sicurezza nel Mar Rosso. Per il momento, però, non si tratta di una riapertura generalizzata: Msc mantiene un approccio selettivo e condizionato all’evoluzione del quadro regionale.

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