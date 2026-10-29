Confitarma, Mattarella all’assemblea dei 125 anni

Era il 1901 quando a Genova nasceva quella che sarebbe diventata Confitarma. L’Italia era ancora una giovane nazione industriale, il porto ligure rappresentava una delle sue principali porte sul mondo e il mare era già parte della crescita economica del Paese. Centoventicinque anni dopo, Confitarma celebra a Roma il suo anniversario alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma la storia, in questa occasione, serve soprattutto a guardare avanti. Perché sulle rotte di oggi pesano tensioni geopolitiche, transizione energetica e una competizione internazionale che pone nuove sfide alla flotta italiana. A dare la misura della posta in gioco sono i numeri della Blue economy. L’economia del mare genera in Italia quasi 225 miliardi di euro di valore aggiunto, oltre l’11% del Pil nazionale. E circa il 60% del commercio estero italiano viaggia via nave. Il mare entra così nella vita economica del Paese molto prima di arrivare sulle banchine: negli approvvigionamenti energetici, nelle esportazioni, nella logistica, nell’industria e nel turismo. È un legame, quello tra l’Italia e il mare, che Mattarella riconduce alla stessa storia e alla geografia del Paese. «La nostra economia, la nostra vita ne sono segnate», afferma il presidente della Repubblica. La navigazione, nei suoi caratteri «materiali e immateriali», è una «infrastruttura vitale della globalizzazione». E nel suo intervento i 125 anni della Confederazione si intrecciano con quelli del Paese.

Alla vigilia dell’ingresso nella Seconda guerra mondiale la marina mercantile italiana era la sesta flotta al mondo. Nel 1945 ne restava una frazione: 1.324 navi erano state affondate e oltre 7 mila uomini avevano perso la vita. La ricostruzione passò anche dalle oltre 120 navi Liberty acquisite dagli Stati Uniti. La flotta tornò così ad accompagnare la ripresa e poi il decollo economico del Paese. A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, osserva Mattarella, l’Italia può «guardare con orgoglio al lavoro compiuto dalla cantieristica e dall’armamento italiano». Quello di oggi è però un mare diverso. Mar Nero, Mar Rosso, Stretto di Hormuz, Corno d’Africa e Golfo di Guinea compongono una geografia nella quale guerre, tensioni e pirateria si traducono in deviazioni delle rotte, viaggi più lunghi e maggiori costi. «La libertà di navigazione, nel suo carattere universale, ha bisogno di regole e vive di regole», sottolinea Mattarella. Una sicurezza delle rotte che, nelle parole del presidente di Confitarma Mario Zanetti, diventa anche una questione economica: «Ci stiamo adattando, ma non possiamo e non vogliamo abituarci a questa insicurezza». Da qui la richiesta al governo di promuovere in Europa un’Alleanza per la sicurezza e la libertà di navigazione, con una presenza navale coordinata a tutela delle navi, degli equipaggi e delle infrastrutture strategiche sottomarine. Ma rendere il trasporto marittimo più sicuro è soltanto una parte della partita. L’altra si gioca sulla capacità di renderlo più sostenibile senza perdere competitività. Ridurre le emissioni significa rinnovare le flotte e investire in tecnologie e carburanti alternativi, dai biocarburanti al metanolo, dall’ammoniaca all’idrogeno e all’elettrico. Una trasformazione che richiede investimenti ingenti. Secondo le stime di Confitarma, il sistema europeo Ets, che attribuisce un costo alle emissioni, peserà sull’armamento europeo per oltre 16 miliardi di euro nel triennio 2024-2026 e per circa 10 miliardi l’anno dal 2027. Il punto sollevato dagli armatori riguarda la destinazione di quelle risorse: soltanto il 10%, secondo Confitarma, tornerà al settore marittimo tra il 2030 e il 2040. La richiesta è quindi di reinvestire nel settore i proventi Ets generati dal mare, finanziando il rinnovo delle flotte, i combustibili alternativi e la ricerca.

Zanetti propone anche un Patto nazionale per la transizione energetica marittima e un nuovo credito navale verde. La competitività passa anche dalla bandiera. Negli ultimi dieci anni il tonnellaggio delle navi registrate sotto il tricolore si è ridotto di circa il 30%. Il dato non significa che la flotta controllata dagli armatori italiani si sia ridotta nella stessa misura: indica piuttosto che una quota crescente delle loro navi è registrata sotto altre bandiere. Oggi meno del 60% del tonnellaggio controllato dagli armatori italiani batte bandiera nazionale. Confitarma individua tra le cause la complessità burocratica, che secondo le sue stime può arrivare a costare fino a 400 mila euro l’anno per nave, e chiede semplificazione, certezza normativa e fiscale e strumenti finanziari più competitivi. È qui che i 125 anni cambiano prospettiva. Non soltanto la storia di un’industria che ha attraversato guerre, ricostruzione e crescita economica, ma un punto da cui misurare la strada ancora da percorrere. Se Genova nel 1901 segnò l’inizio di quella rotta, oggi la sfida indicata da Zanetti è trasformare sempre di più la vocazione marittima dell’Italia in «forza industriale, economica e strategica». Perché una storia lunga 125 anni, per continuare a navigare, deve soprattutto sapere dove andare.