Mercato second-hand: compravendite sempre vivaci, prezzi record per le tanker Aframax e LR2 moderne

Non si ferma la spinta delle compravendite di navi usate sul mercato navale internazionale: a trainare gli scambi è ancora una volta il comparto petrolifero (tanker), mentre restano ridotte ai minimi le cessioni destinate alla demolizione. Secondo l’ultimo report settimanale di Axia Shipping Intelligence (settimana 42, 12-16 ottobre 2026), sono state mandate in porto 19 operazioni complessive: 11 cisterne e 8 rinfusiere (bulk carrier).

Tra gli accordi di maggior peso spicca la cessione dell’Aframax Copenhagen Star (115.346 tdw, costruita nel 2025 e dotata di scrubber), passata a un buyer medio-orientale per ben 125 milioni di dollari. Cifra di poco superiore a quella spuntata dalla LR2 Kastos (113.897 tdw, 2025), venduta anch’essa in Medio Oriente per 120 milioni di dollari. Nel segmento delle superpetroliere (VLCC), la Southern Emperor (297.376 tdw, 2004) è stata rilevata dall’armatore sudcoreano Sinokor per 110 milioni di dollari. Quanto alle Suezmax, si registrano i passaggi di proprietà della Militos (2012) per 95,5 milioni e della Nicolaos (2010, con scrubber) per 90,8 milioni.

L’attività nel settore del secco (dry bulk) si mostra invece più cauta e concentrata su navi di stazza minore (Handysize, Supramax e Kamsarmax). Tra i passaggi più rilevanti figurano la Handysize ASL Crystal (2019), ceduta a compratori thailandesi per 27,7 milioni di dollari, e la Stellar Isabela (2017), passata di mano a una cifra superiore ai 24 milioni.

Sul versante delle rottamazioni, i volumi continuano a viaggiare su livelli bassissimi nonostante la richiesta costante dei cantieri di demolizione nel subcontinente indiano. I prezzi indicativi in Bangladesh si aggirano tra i 510 e i 535 dollari per LDT per il naviglio cisterna (wet) e su valori leggermente inferiori per quello da carico secco (dry). A frenare le demolizioni sono soprattutto i noli elevati delle tanker, che spingono gli armatori a tenere in attività anche le unità più datate. I dati di Clarksons Research confermano infatti come, da inizio anno, i volumi rottamati rimangano eccezionalmente contenuti.

L’andamento complessivo evidenzia due velocità ben distinte: le tanker continuano a beneficiare di tariffe di nolo molto sostenute a causa delle tensioni in Medio Oriente e nell’area dello Stretto di Hormuz, spingendo al rialzo il valore degli asset e generando forti premi sulle navi moderne pronte alla consegna. Al contrario, il comparto secco mostra primi segnali di stanchezza, in particolare tra le unità Capesize. L’interesse dei compratori resta quindi elevato nel settore petrolifero e più prudente nelle rinfusiere, con la liquidità che premia soprattutto le navi di qualità e immediatamente operative.