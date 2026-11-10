Messina Line riduce gli scali a Misurata nel servizio West Med

La revisione mantiene la copertura di Spagna, Francia, Italia, Libia e Algeria, ma elimina la seconda sosta libica

Le rotte del servizio
Le rotte del servizio

Ultimo aggiornamento 10 novembre 2026 - 08:16

La compagnia di navigazione Messina Line ha deciso di eliminare il secondo scalo al porto libico di Misurata dal suo servizio West Mediterranean (West Med), riducendo la frequenza da due a una sola chiamata per ogni rotazione. La notizia, riportata dalla società di ricerca marittima DynaLiners, riguarda la linea che collega Spagna, Francia e Italia con Libia e Algeria.

Nella nuova rotazione, Misurata manterrà un solo scalo prima di Tripoli, mentre viene cancellata la seconda tappa prevista in precedenza dopo la capitale libica. Il percorso aggiornato è: Castellón – Barcellona – Marsiglia – Genova – Misurata – Tripoli – Algeri – Castellón. Messina Line opera sulla linea con due navi da 700 teu. Il servizio West Med era stato lanciato a settembre 2026 dalla Ignazio Messina, unificando le precedenti rotte verso Algeria e Libia in un’unica rete mediterranea occidentale ampliata. Annunciato a fine agosto, il servizio mirava a migliorare i tempi di transito per le merci provenienti da oltre Suez attraverso i collegamenti a Misurata e a rafforzare la connettività regionale.

Il piano originario prevedeva due scali a Misurata per ogni rotazione, con partenze da Spagna e Francia circa ogni dieci giorni. La revisione mantiene la copertura di Spagna, Francia, Italia, Libia e Algeria, ma elimina la seconda sosta libica.

La decisione arriva a poco più di un mese dal debutto del servizio e riflette un aggiustamento operativo dopo i primi mesi di attività. Misurata resta comunque un punto di collegamento importante per i traffici verso la Libia, anche se con frequenza ridotta.

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