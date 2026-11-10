Messina Line riduce gli scali a Misurata nel servizio West Med

La compagnia di navigazione Messina Line ha deciso di eliminare il secondo scalo al porto libico di Misurata dal suo servizio West Mediterranean (West Med), riducendo la frequenza da due a una sola chiamata per ogni rotazione. La notizia, riportata dalla società di ricerca marittima DynaLiners, riguarda la linea che collega Spagna, Francia e Italia con Libia e Algeria.

Nella nuova rotazione, Misurata manterrà un solo scalo prima di Tripoli, mentre viene cancellata la seconda tappa prevista in precedenza dopo la capitale libica. Il percorso aggiornato è: Castellón – Barcellona – Marsiglia – Genova – Misurata – Tripoli – Algeri – Castellón. Messina Line opera sulla linea con due navi da 700 teu. Il servizio West Med era stato lanciato a settembre 2026 dalla Ignazio Messina, unificando le precedenti rotte verso Algeria e Libia in un’unica rete mediterranea occidentale ampliata. Annunciato a fine agosto, il servizio mirava a migliorare i tempi di transito per le merci provenienti da oltre Suez attraverso i collegamenti a Misurata e a rafforzare la connettività regionale.

Il piano originario prevedeva due scali a Misurata per ogni rotazione, con partenze da Spagna e Francia circa ogni dieci giorni. La revisione mantiene la copertura di Spagna, Francia, Italia, Libia e Algeria, ma elimina la seconda sosta libica.

La decisione arriva a poco più di un mese dal debutto del servizio e riflette un aggiustamento operativo dopo i primi mesi di attività. Misurata resta comunque un punto di collegamento importante per i traffici verso la Libia, anche se con frequenza ridotta.