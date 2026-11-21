Il Tribunale di Messina ha assolto con formula piena i vertici di Cartour, società del gruppo Caronte & Tourist, e la stessa azienda. La Prima sezione penale ha dichiarato che «il fatto non sussiste» per Lorenzo Matacena, Pietro Franza, Luigi Genghi, Edoardo Bonanno e Ortensia Rotondo, e che «l’illecito amministrativo non sussiste» per la società.

Il procedimento, avviato nel 2022, riguardava accuse di false comunicazioni sociali legate al bilancio 2017 e di elusione fiscale sul regime agevolato applicato ai redditi derivanti dal noleggio di una nave (la Cartour Delta) iscritta nel Registro internazionale. L’indagine della Guardia di Finanza aveva portato a un sequestro di oltre un milione di euro, poi annullato dal Tribunale del Riesame.

Secondo l’accusa, Cartour avrebbe fornito una falsa situazione patrimoniale per ottenere un mutuo di 34 milioni di euro finalizzato all’acquisto della nave e avrebbe indebitamente beneficiato di agevolazioni fiscali. Dopo quattro anni di indagini e dibattimento, i giudici hanno escluso la sussistenza dei fatti contestati.

I vertici della società hanno accolto la sentenza «con profonda soddisfazione», sottolineando di aver sempre operato «nel rispetto delle regole e nell’interesse della società». Hanno ringraziato gli avvocati Alberto Gullino, Anna Scarcella, Francesco Bertorotta e Antonello Scordo, oltre ai consulenti fiscali. «Questa decisione ci consente di guardare al futuro con rinnovata serenità», hanno dichiarato.

La sentenza chiude un capitolo giudiziario che aveva coinvolto uno dei principali operatori del traghettamento nello Stretto e sulla rotta Messina-Salerno.