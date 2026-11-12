Montanari, i rami familiari fondatori prendono il controllo di tutto il gruppo

Fano – Si è conclusa all’inizio di questa settimana l’operazione di riassetto azionario da 160 milioni di dollari della G. & A. Montanari & Co., la società finanziaria che controlla le attività imprenditoriali e immobiliari della famiglia armatoriale Montanari, che attraverso la società Navigazione Montanari controlla una delle maggiori flotte cisterniere in Italia. Nel dettaglio, Corrado Arturo Montanari (presidente della compagnia), Fabio Montanari (amministratore delegato) insieme a Federico Montanari, Maddalena Maria Montanari e Alessandro Nava hanno acquisito la totalità delle azioni della holding.

L’operazione, spiega Il Resto del Carlino, chiude un duro confronto interno alla famiglia per il controllo del gruppo, che vede in sostanza la conferma del ramo già in precedenza investito delle massime posizioni di responsabilità. La totalità del controllo azionario da parte del gruppo dirigente è stata ottenuta tramite ricorso al debito (Leveraged Management Buy-Out, Lmbo) e si chiude , spiegano dalla società “in un momento di fondamentale importanza strategica per la continuità aziendale e la governance del gruppo armatoriale”.

Il supporto finanziario da 160 milioni è arrivato dalla società norvegese Oslo Merchant Partners (Omp), specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi e consulenza finanziaria proprio nel settore del trasporto marittimo, e controllata dal fondo statunitense EnTrust Global nel quadro della sua strategia dedicata allo shipping (Blue Ocean). L’acquisizione della holding Montanari è stata effettuata attraverso una società dedicata, la Finamar.

In questo ambito la Bancosta Finance, ramo di consulenza finanziaria del gruppo banchero costa, ha svolto il ruolo di originatore di questa attività finanziaria, con relativa attività consulenziale. La squadra di bancosta è stata guidata direttamente dall’amministratore delegato Francesco Fuselli insieme ad Enrico Zezzo. Nell’ambito dell’operazione le parti sono state assistite da primari advisor legali e fiscali internazionali e nazionali.

Gli acquirenti sono stati assistiti dallo studio legale Watson Farley & Williams (attraverso gli uffici di Roma e Milano) che ha agito come consulente legale e fiscale per tutti gli aspetti di diritto finanziario e societario relativi all’operazione di Lmbo con un team guidato e coordinato dal socio Furio Samela e composto dal socio Carlo Cosmelli, dai counsel Giuseppe Salsarulo e Stefano Perazzelli e dagli associati Nicolò Ricci Petitoni e Francesco Saverio Seri.

Il gruppo della consulenza Kpmg ha dispiegato un team guidato dalla partner Agnese Sorcini insieme a Veronica Fani, che ha agito in qualità di consulente fiscale con riferimento ai profili tributari e civilistici di diritto italiano e per la strutturazione dell’operazione. I venditori sono stati assistititi, per gli aspetti legali e societari dallo studio Marchionni & Partners con un team composto dai partner Achille Marchionni e Daniela Marchionni e dal counsel Pietro Picozzi, che hanno curato gli aspetti di negoziazione dell’operazione e della fusione e acquisizione.

Il coordinamento dell’intera operazione lato acquirenti è stato seguito da Valeria Reginelli, direttrice Amministrazione finanza e controllo del gruppo Montanari e dal general counsel Federico Valentini. Fondato a Fano nel 1889 da Giovanni Montanari, il gruppo rappresenta un’eccellenza dell’armamento italiano con oltre un secolo di storia nel settore dello shipping globale. La compagnia gestisce e una flotta moderna e diversificata di una ventina di navi cisterne (sia per il trasporto di greggio, sia di prodotti raffinati) operante per i principali gruppi globali di produzione e commercializzazione nel settore petrolifero. “L’acquisizione del 100% del capitale azionario da parte dei rami familiari fondatori – concludono dal gruppo – riafferma il forte legame con il territorio di Fano e l’impegno verso un piano di crescita industriale di lungo termine”.