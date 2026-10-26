Msc ha ottenuto il certificato di sostenibilità Esg da Dnv

La divisione cargo di Msc ha ottenuto il suo primo riconoscimento Esg da parte di Dnv, organismo internazionale indipendente attivo nella certificazione e nella classificazione. Il traguardo rappresenta un attestato dell’impegno della compagnia verso il miglioramento continuo, l’adozione di standard riconosciuti a livello internazionale e l’applicazione di pratiche aziendali responsabili.

Il riconoscimento si inserisce nell’approccio più ampio di Msc alla sostenibilità, fondato su quattro priorità strategiche: favorire la decarbonizzazione della logistica, proteggere l’ambiente marino, promuovere un commercio inclusivo e affrontare le principali sfide sociali.

L’assegnazione dell’Esg Recognition si basa sulla valutazione indipendente dei sistemi di gestione certificati dell’azienda rispetto a standard internazionalmente riconosciuti, tra cui quelli sviluppati dall’International Organization for Standardization (Iso).

Tra i sistemi di gestione inclusi nel riconoscimento figurano la certificazione Iso 14001 per la gestione ambientale, la Iso 45001 per la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre alle certificazioni Iso 9001, Iso 28000, Iso/Iec 27001 e Iso 22301, relative rispettivamente a qualità, sicurezza, sicurezza delle informazioni e continuità operativa. Secondo Msc, questi sistemi costituiscono una struttura organizzata per gestire e migliorare costantemente le prestazioni dell’azienda negli ambiti ambientale, sociale e di governance.

«Gestire in modo strutturato le performance ambientali, sociali e di governance è fondamentale per la resilienza e lo sviluppo di lungo termine della nostra attività», ha dichiarato Claudio Bozzo, chief operating officer di Msc. «Il riconoscimento Esg di Dnv rappresenta una conferma indipendente dei sistemi di gestione certificati che supportano l’attuazione delle nostre priorità di sostenibilità. Riflette il lavoro svolto in tutta Msc per rafforzare il nostro approccio e garantire trasparenza agli stakeholder sul modo in cui affrontiamo questi temi».

Anche Dnv ha sottolineato la crescente attenzione del mercato verso le tematiche Esg. «Stiamo assistendo a una crescente focalizzazione sugli aspetti ambientali, sociali e di governance», ha affermato Massimo Alvaro, managing director business assurance Italy di Dnv. «Sempre più aziende cercano di gestire i rischi correlati e di dimostrare le proprie performance in modo credibile e tracciabile. Un Esg Recognition rilasciato da Dnv conferma quali sistemi di gestione certificati un’impresa utilizza per supportare i propri risultati Esg. Mi congratulo con Msc per questo riconoscimento».