Msc scavalca tutti in affidabilità: è il vettore marittimo più puntuale

Il colosso dello shipping Msc conquista il primato mondiale della puntualità, fra le maggiori compagnie, nel trasporto marittimo di container. Secondo l’ultimo rapporto della società di analisi Sea-Intelligence relativo al bimestre agosto-settembre, la compagnia guidata dalla famiglia Aponte ha registrato un tasso di affidabilità degli orari pari al 68,9%.

Un risultato strategico che ha permesso a Msc di scavalcare direttamente l’alleanza Gemini, il blocco concorrente formato da Maersk e Hapag-Lloyd, fermatosi al 68,4%. Più staccati gli altri grandi network internazionali: l’Ocean Alliance non è andata oltre il 44,8%, mentre la Premier Alliance ha chiuso la classifica delle aggregazioni con un modesto 41,5%.

L’exploit di Msc assume un valore ancora più significativo se contestualizzato nel quadro macroeconomico globale. Il settore del trasporto marittimo ha infatti attraversato settimane complesse a causa della grave congestione che ha colpito gli scali asiatici e delle avverse condizioni meteorologiche. Fattori che ad agosto avevano fatto precipitare l’affidabilità globale al 49,9%, prima di un lieve recupero a settembre, quando la media mondiale si è attestata al 50,6%.

In questo scenario instabile, Msc ha mostrato una crescita costante. Se ad agosto il vettore viaggiava su un’affidabilità individuale del 55,2% dietro ai singoli competitor Maersk e Hapag-Lloyd, a settembre ha impresso un’accelerazione decisiva salendo al 57,7% e blindando il primato complessivo del gruppo.