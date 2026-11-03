Msc scavalca tutti in affidabilità: è il vettore marittimo più puntuale

I dati Sea-Intelligence di agosto e settembre incoronano la compagnia di navigazione, che supera l’alleanza Gemini in un mercato globale bloccato dalla congestione portuale

Msc

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 15:25

Il colosso dello shipping Msc conquista il primato mondiale della puntualità, fra le maggiori compagnie, nel trasporto marittimo di container. Secondo l’ultimo rapporto della società di analisi Sea-Intelligence relativo al bimestre agosto-settembre, la compagnia guidata dalla famiglia Aponte ha registrato un tasso di affidabilità degli orari pari al 68,9%.

Un risultato strategico che ha permesso a Msc di scavalcare direttamente l’alleanza Gemini, il blocco concorrente formato da Maersk e Hapag-Lloyd, fermatosi al 68,4%. Più staccati gli altri grandi network internazionali: l’Ocean Alliance non è andata oltre il 44,8%, mentre la Premier Alliance ha chiuso la classifica delle aggregazioni con un modesto 41,5%.

L’exploit di Msc assume un valore ancora più significativo se contestualizzato nel quadro macroeconomico globale. Il settore del trasporto marittimo ha infatti attraversato settimane complesse a causa della grave congestione che ha colpito gli scali asiatici e delle avverse condizioni meteorologiche. Fattori che ad agosto avevano fatto precipitare l’affidabilità globale al 49,9%, prima di un lieve recupero a settembre, quando la media mondiale si è attestata al 50,6%.

In questo scenario instabile, Msc ha mostrato una crescita costante. Se ad agosto il vettore viaggiava su un’affidabilità individuale del 55,2% dietro ai singoli competitor Maersk e Hapag-Lloyd, a settembre ha impresso un’accelerazione decisiva salendo al 57,7% e blindando il primato complessivo del gruppo.

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