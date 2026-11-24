Starlink, il servizio di connettività satellitare di SpaceX, punta a portare internet a velocità gigabit a bordo delle navi mercantili. La società di Elon Musk ha presentato una nuova offerta commerciale al costo di 4.650 dollari al mese per nave, più del doppio rispetto all’attuale piano da 2 terabyte.

Il nuovo abbonamento, denominato Global Business Merchant, sarà lanciato nel 2027 e prevede traffico dati prioritario illimitato nei porti, nelle acque costiere e in alto mare, con la possibilità di installare fino a due terminali Starlink per nave.

L’annuncio coincide con lo sviluppo dei satelliti di nuova generazione V3 di SpaceX, con cui la società punta a raggiungere velocità di download nell’ordine del gigabit al secondo utilizzando gli attuali terminali Performance. Starlink non ha tuttavia ancora garantito tali prestazioni per il nuovo abbonamento destinato alla marina mercantile.

Velocità di questo tipo sono già disponibili nel settore crocieristico. Nel 2023 Ses e Starlink hanno lanciato un servizio congiunto in grado di fornire fino a 3 Gbps per nave, mentre la Star of the Seas di Royal Caribbean è stata dotata nel 2025 di un sistema Starlink con una capacità condivisa di 10 Gbps.

Nel comparto delle attività offshore, la società norvegese specializzata in prospezioni sismiche Tgs ha raggiunto velocità di upload di 950 Mbps attraverso l’utilizzo di otto terminali Starlink. Secondo quanto riportato da SplashTech, la sperimentazione ha consentito ai geofisici di elaborare i dati sismici direttamente a terra, evitando settimane di permanenza a bordo.

Il gruppo armatoriale greco Angelicoussis ha raddoppiato il consumo di dati su una flotta di oltre 140 navi dopo l’adozione di Starlink, riducendo a un settimo i costi di connettività, secondo quanto riferito dall’operatore satellitare. La trasmissione di video ad alta definizione e dati telemetrici viene utilizzata nella gestione dei sinistri assicurativi, degli incidenti e della manutenzione degli apparati di bordo.

Anche le navi di Goldenport Shipmanagement superano regolarmente i 2 terabyte di traffico dati mensile, utilizzati tra l’altro per la videosorveglianza in diretta e i sistemi di gestione operativa in tempo reale.

L’aumento della capacità di trasmissione pone tuttavia nuove questioni sul piano della gestione delle informazioni. «Un tempo a scarseggiare era la larghezza di banda. Oggi, sempre più, è l’attenzione», ha osservato Aristos Philis, amministratore delegato di KeelX, nell’ambito di un’indagine condotta da SplashTech tra i responsabili delle aziende tecnologiche del settore marittimo.

«La connettività risolve il problema della trasmissione, non quello delle decisioni», ha aggiunto Casper Jensen, amministratore delegato di Gtt Marine.

La società di servizi meteorologici Weathernews ha riferito di aver ridotto da 24 ore e mezza a 30 minuti i tempi necessari per l’approvazione di una variazione di rotta, attraverso la revisione delle procedure operative e l’impiego delle nuove tecnologie di connettività.