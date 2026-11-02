Nave cargo affonda al largo di Cipro, portacontainer Msc salva tutti i dieci marittimi / Il video

Una nave cargo è affondata nel Mediterraneo orientale, al largo di Cipro, ma tutti i dieci marittimi a bordo sono stati salvati grazie all’intervento di una portacontainer di Msc. Il soccorso è stato effettuato dalla MSC Hannah III, battente bandiera panamense, che si trovava in navigazione dall’Italia verso il Libano quando è stata chiamata a intervenire dalle autorità cipriote.

L’incidente si è verificato nella serata di venerdì 30 ottobre, a circa 90 miglia nautiche a ovest di Paphos, all’interno dell’area di ricerca e soccorso della Repubblica di Cipro. Alle 20.15 il Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) di Larnaca ha ricevuto la segnalazione che la AS Dream, nave da carico battente bandiera tanzaniana, stava affondando.

È scattata immediatamente l’operazione di soccorso, con la mobilitazione di un elicottero della Guardia nazionale cipriota, della motovedetta militare CNS Ammochostos e dell’unità di salvataggio Pentadaktylos della polizia portuale e marittima.

Il centro di coordinamento ha coinvolto anche la MSC Hannah III, che si trovava nelle vicinanze. È stata proprio la portacontainer a recuperare tutti e dieci i membri dell’equipaggio, nove cittadini indiani e un camerunense, evitando che il naufragio si trasformasse in una tragedia.

Una volta a bordo della nave Msc, i marittimi sono stati trasferiti sulla motovedetta Pentadaktylos, che li ha accompagnati nel porto di Limassol. Qui sono stati visitati dal personale sanitario, che ha confermato le buone condizioni di salute di tutti i superstiti. Successivamente sono stati affidati alle autorità competenti, mentre il ministero degli Esteri cipriota ha provveduto a informare le rispettive ambasciate.

Restano da chiarire le cause dell’affondamento. Secondo quanto riportato dai media turchi, la nave sarebbe identificata anche con il nome Antepli, una general cargo di proprietà di una società turca che in passato aveva navigato con i nomi AS Dream, Kıvanç, Susanna I e Susanna.

Le autorità cipriote non hanno ancora fornito indicazioni sulle circostanze che hanno provocato la perdita dell’unità. L’intervento della portacontainer Msc ha consentito di portare in salvo l’intero equipaggio prima che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.