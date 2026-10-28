Navi portacontainer, ordini oltre 15 milioni di teu: torna il diesel, domina il Gnl e arretra il metanolo

Il portafoglio ordini mondiale delle portacontainer supera i 15 milioni di teu e punta a sfiorare i 16 milioni entro la fine del 2026. Ma oltre alle dimensioni della nuova ondata di costruzioni, il dato che emerge dalle rilevazioni di Alphaliner riguarda la scelta dei combustibili: il Gnl si conferma la tecnologia alternativa preferita dagli armatori, mentre il metanolo perde terreno e la propulsione convenzionale torna a guadagnare spazio nei nuovi contratti.

A spingere ulteriormente gli ordini saranno circa 40 nuove portacontainer di classe megamax, attese entro la fine dell’anno. Tra i contratti che potrebbero arrivare figurano quelli di Maersk e Yang Ming, entrambi attesi, oltre a nuove commesse attribuite a Cma Cgm e Msc, che secondo le indiscrezioni sarebbero già state firmate ma non risultano ancora confermate da Alphaliner. Queste navi potrebbero aggiungere circa un milione di teu alla capacità ordinata con alimentazione dual fuel a Gnl.

Gnl al 56%, il metanolo rallenta

I dati degli ultimi tre anni mostrano una tendenza precisa. Gli ordini di portacontainer alimentate a Gnl e predisposte per utilizzare anche combustibili convenzionali hanno rappresentato la quota maggioritaria delle nuove costruzioni nel 2024, 2025 e 2026. Il Gnl ha raccolto finora nel 2026 contratti per 2,3 milioni di teu, contro circa 2 milioni nello stesso periodo del 2025.

La sua quota sul portafoglio ordini complessivo è arrivata al 56% della capacità, mentre le navi dual fuel a metanolo si fermano al 12%. Il rallentamento delle commesse per questa seconda tecnologia segna un cambio di orientamento rispetto alle aspettative che avevano accompagnato il suo sviluppo negli anni scorsi.

La propulsione convenzionale, spesso abbinata a sistemi di depurazione dei gas di scarico (scrubber), conserva invece un ruolo significativo. Se l’88% della capacità della flotta attualmente in servizio utilizza ancora sistemi convenzionali, la quota sul portafoglio ordini è scesa appena sotto il 32%. Il mercato sta dunque rinnovando progressivamente le proprie scelte tecnologiche, senza abbandonare del tutto le soluzioni tradizionali.

Nel complesso, oltre due terzi della capacità in costruzione riguardano navi dual fuel, progettate per poter utilizzare combustibili alternativi. La direzione degli investimenti appare sempre più orientata verso il Gnl, anche se la scelta della tecnologia non coincide automaticamente con la riduzione delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita del combustibile. Per gli armatori, la partita resta legata anche alla disponibilità dei carburanti, ai costi operativi e alle regole ambientali che condizioneranno il trasporto marittimo nei prossimi anni.