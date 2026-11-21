Navigazione Montanari S.p.A., storica compagnia armatoriale di Fano, ha celebrato il varo della petroliera Val di Fassa presso il cantiere cinese Yangzijiang Shipbuilding. L’evento segna il ritorno della società alle nuove costruzioni dopo quasi 18 anni.

La Val di Fassa è una delle due tanker MR1 da circa 41 mila tonnellate di portata lorda ordinate nel 2024 al gruppo cinese, a un costo di circa 45 milioni di dollari ciascuna, con consegna prevista nel 2027. La compagnia, attiva dal 1889 nel trasporto di greggio, prodotti chimici e petroliferi, ha definito il varo «un traguardo significativo che conferma la strategia di rinnovo della flotta e di crescita a lungo termine».

Il gruppo marchigiano, giunto alla sesta generazione e con una flotta di una ventina di unità, prosegue così il piano di modernizzazione avviato dopo anni di assenza dal mercato newbuilding.