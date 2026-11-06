Nell’ottobre del 2027 Genova raddoppia: Genoa Shipping Week e Assemblea Fonasba

Genoa Shipping Week: può iniziare il conto alla rovescia. Con il passaggio ufficiale delle consegne dalla gemellata manifestazione di Napoli, è stata ufficializzata la data ufficiale della manifestazione che ogni due anni attira a Genova operatori marittimi, e non solo agenti e raccomandatari marittimi, provenienti da ogni parte del mondo, ma che rappresenta anche per Assagenti Genova, un fiore all’occhiello per una categoria che proprio nella capacità di internazionalizzare il suo business, pur conservandone le radici a Genova, ha fatto il suo punto di forza.

E in questa ottica il conto alla rovescia verso la Genoa Shipping Week 2027 assume un ulteriore significato: all’interno della GSW si svolgerà infatti l’Annual Meeting di Fonasba, la Federazione mondiale degli agenti e raccomandatari marittimi, ma anche dei broker che poche settimane orsono ha concluso l’edizione 2026 a Tokyo. La candidatura di Genova era stata approvata nel 2025 dall’Assemblea di Istanbul.

“L’abbinamento fra Genoa Shipping Week e Assemblea Fonasba – ha sottolineato il presidente di Federagenti, Paolo Pessina – fa veramente di Genova l’epicentro del dibattito mondiale sul futuro dello shipping e della portualità in un’epoca caratterizzata da tante, troppe, incertezze che incombono sul commercio globale via mare”.

“Attesa doppio e uno sforzo doppio – ha affermato Gianluca Croce, presidente di Assagenti – quelli che attendono gli agenti marittimi genovesi chiamati, in una coincidenza di date, a progettare e realizzare una manifestazione sulla quale si accenderanno i riflettori di tutto lo shipping mondiale nonché della portualità. E in questo sforzo siamo convinti di poter contare sull’appoggio coeso delle istituzioni a livello locale, ma anche del governo chiamato a confermare che la riscoperta della marittimità rappresenta una delle basi sulle quali costruire il futuro del Paese”.