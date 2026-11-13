Okeanis Eco Tankers: utili record, 300 milioni nel trimestre

Per il quarto trimestre Okeanis ha già coperto l’87% dei giorni operativi attesi delle Vlcc a una media di 430.300 dollari al giorno

Ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 - 20:49

Okeanis Eco Tankers Corp., società greca quotata a New York e Oslo, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto di 299,6 milioni di dollari. È il risultato migliore dalla sua nascita e equivale a quasi 100 milioni di dollari di profitto medio mensile. Nei primi nove mesi dell’anno l’utile ha raggiunto 618,2 milioni, oltre cinque volte i 123 milioni realizzati nell’intero 2025.

La compagnia gestisce una flotta di 18 petroliere moderne (otto Vlcc e dieci Suezmax), tutte di progettazione eco e dotate di scrubber. I ricavi del trimestre sono saliti a 501,5 milioni di dollari, contro i 90,6 milioni dello stesso periodo del 2025. L’utile per azione è stato di 7,67 dollari. Il time charter equivalent (TCE) medio della flotta ha toccato i 209.100 dollari al giorno: 260.100 per le Vlcc e 166.600 per le Suezmax.

Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale record di 7 dollari per azione, pari a circa il 91% dell’utile netto. Si tratta della diciottesima distribuzione consecutiva. Dalla quotazione la società ha restituito agli azionisti oltre un miliardo di dollari.

Per il quarto trimestre Okeanis ha già coperto l’87% dei giorni operativi attesi delle Vlcc a una media di 430.300 dollari al giorno e il 60% di quelli delle Suezmax a 410.900 dollari. Cinque Vlcc sono state noleggiate per 100-150 giorni a una media di 449.200 dollari al giorno; i contratti scadranno intorno a metà primo trimestre 2027, prolungando l’occupazione oltre la fine dell’anno.

I risultati mostrano come il posizionamento della flotta e la tempistica dei noleggi abbiano trasformato un mercato dei noli molto forte in ricavi già contratti e in ritorni elevati per gli azionisti. La società sottolinea che i tassi hanno corretto rispetto ai picchi di ottobre e che una parte dei giorni rimane esposta alla volatilità del mercato spot.

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