OOCL, ricavi in crescita del 45% nel terzo trimestre: spinge la rotta transpacifica

Orient Overseas Container Line (OOCL) archivia il terzo trimestre 2026 con ricavi in forte crescita, sostenuti soprattutto dai noli tra Asia e Stati Uniti. La compagnia di Hong Kong ha registrato un fatturato di 3,28 miliardi di dollari nei tre mesi conclusi il 30 settembre, il 45,1% in più rispetto ai 2,26 miliardi dello stesso periodo del 2025.

Il dato più significativo arriva dalla rotta transpacifica, dove i ricavi sono saliti del 71,8%, passando da 837 milioni a 1,43 miliardi di dollari. A sostenere il risultato sono le tariffe di trasporto, che restano su livelli decisamente superiori a quelli di un anno fa, nonostante le recenti correzioni.

Secondo il Freightos Baltic Index, questa settimana il costo medio spot per spedire un container da 40 piedi dall’Asia alla costa occidentale degli Stati Uniti si attesta a 8.322 dollari, un livello da quattro a cinque volte superiore a quello di un anno fa. Sulla costa orientale le tariffe raggiungono circa 9.600 dollari, due o tre volte i valori registrati dodici mesi prima.

Dopo mesi di rialzi, i noli hanno perso terreno negli ultimi giorni, ma il mercato continua a mostrare elementi di sostegno. Secondo Judah Levine, analista di Freightos, la cancellazione di alcune partenze in occasione della Golden Week cinese potrebbe contribuire a mantenere alte le tariffe nel breve periodo. Anche le interruzioni delle attività portuali in Estremo Oriente, legate alle condizioni meteorologiche, continuano ad assorbire capacità e potrebbero frenare la discesa dei prezzi oltre la tradizionale stagione di picco.

Crescono anche Asia ed Europa

La spinta non riguarda soltanto il traffico transpacifico. L’intra-Asia, secondo mercato per OOCL in termini di ricavi, ha generato 947 milioni di dollari, con un incremento del 23% rispetto ai 766 milioni del terzo trimestre 2025.

Sulla rotta Asia-Europa il fatturato è aumentato del 45%, da 479 a 695 milioni di dollari. Qui, però, l’andamento dei noli è meno favorevole rispetto al collegamento con gli Stati Uniti. Tra i fattori che pesano sui prezzi c’è il ritorno di un maggior numero di servizi di linea attraverso il Canale di Suez, con il conseguente accorciamento delle rotte rispetto alla circumnavigazione dell’Africa.

La settimana scorsa le tariffe spot sono scese del 2-3%: il costo per un container da 40 piedi si è attestato a 3.260 dollari verso il Nord Europa, contro i 5.800 di inizio luglio, e a 3.861 dollari verso il Mediterraneo, rispetto ai 7.000 di metà luglio. Durante la Golden Week i prezzi sono rimasti stabili, anche grazie alla cancellazione di partenze in una fase di domanda stagionalmente debole.

Nel complesso, nel terzo trimestre OOCL ha movimentato il 9% di container in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la capacità disponibile è cresciuta del 3,6%.