Paolo Pessina riconfermato presidente di Federagenti

Conferma per il manager ligure del gruppo Hapag-Lloyd

Paolo Pessina

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 20:22

Paolo Pessina è stato riconfermato alla presidenza della Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti). La nomina è stata approvata all’unanimità dall’assemblea della Federazione, riunita oggi a Roma presso il Boscolo Circo Massimo.

«È per me un grande onore reggere ancora il timone di Federagenti – ha dichiarato Pessina – ma specialmente farlo in un momento così delicato e complesso. A livello internazionale con le crisi geo-politiche che incidono sull’operatività dei nostri porti e anche su quella delle imprese che Federagenti rappresenta; a livello nazionale con la discussione sul testo di riforma portuale che è già entrata nel vivo ma che si svilupperà nel corso del 2027 e che potrà segnare una svolta negli equilibri consolidati della portualità, ma anche nelle scelte di priorità per quanto riguarda le infrastrutture portuali e il loro coordinamento all’interno del sistema logistico».

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