Peter Döhle ordina altre quattro portacontainer in Cina: investimenti per oltre 300 milioni a Chengxi

Peter Döhle continua a investire sulla flotta e torna nei cantieri cinesi per ordinare altre quattro portacontainer. L’armatore tedesco, con sede ad Amburgo, sarebbe il committente di una serie di feeder da 3.700 teu affidata a Chengxi Shipyard, stabilimento controllato dal gruppo statale China State Shipbuilding Corporation (Cssc). Le consegne sono previste nel 2029.

L’identità dell’acquirente è stata indicata da diverse fonti della cantieristica, ma non è stata confermata ufficialmente. Chengxi ha annunciato la commessa senza rivelare il nome dell’armatore, richiamando gli obblighi di riservatezza contrattuale.

Il valore dell’operazione non è stato comunicato. Secondo le stime dei broker, ciascuna nave dovrebbe costare oltre 55 milioni di dollari, per un investimento complessivo superiore a 220 milioni.

È il secondo ordine di portacontainer acquisito quest’anno da Chengxi. A marzo il cantiere aveva ottenuto una commessa per due unità da 3.100 teu, anch’esse attribuite a Döhle, con un prezzo stimato superiore a 48 milioni di dollari per nave. Se confermati entrambi i contratti, l’investimento dell’armatore tedesco nello stabilimento cinese supererebbe i 316 milioni di dollari.

Le sei unità saranno alimentate con combustibili marini convenzionali e consegnate nel 2029. Le due navi più piccole disporranno anche di 910 prese per container refrigerati.

Nuovi feeder e consumi ridotti

Le quattro portacontainer da 3.700 teu saranno costruite sulla base di un nuovo progetto sviluppato da Chengxi. Il cantiere le presenta come feeder di nuova generazione, progettati per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi.

Secondo il costruttore, le emissioni di carbonio saranno sensibilmente inferiori ai limiti previsti dall’Energy Efficiency Design Index (Eedi) dell’Organizzazione marittima internazionale. Le emissioni di ossidi di azoto rispetteranno gli standard Tier III, mentre quelle di ossidi di zolfo saranno conformi alle normative internazionali.

Un portafoglio di 21 portacontainer

Con le nuove commesse, il portafoglio ordini di Peter Döhle nei cantieri cinesi raggiungerebbe 21 portacontainer, distribuite tra tre costruttori.

Hudong-Zhonghua Shipbuilding, a Shanghai, sta realizzando cinque neo-panamax da 14.200 teu, tutte con alimentazione convenzionale e consegne tra il 2027 e il 2028.

Tre unità erano state ordinate nel giugno 2024, a prezzi compresi tra 140 e 150 milioni di dollari ciascuna. Altre due sono state commissionate nell’agosto di quest’anno, con consegne previste rispettivamente ad agosto e ottobre 2028.

Le navi sarebbero destinate a contratti di noleggio a lungo termine con Emirates Shipping Line, compagnia nella quale Döhle detiene una partecipazione di maggioranza ed è uno dei principali fornitori di tonnellaggio.

Un altro cantiere del gruppo Cssc, Guangzhou Huangpu Wenchong, ha in costruzione dieci portacontainer per l’armatore tedesco: sei da 6.400 teu e quattro da 2.900 teu.

Le unità maggiori sono state ordinate a giugno e saranno consegnate nel 2029. Le quattro più piccole, commissionate nel 2025, entreranno invece in servizio tra la fine del 2027 e la metà del 2028. Secondo i dati Clarksons, anche queste ultime sono destinate a Emirates Shipping Line.

Sette nuove bulk carrier

Gli investimenti di Döhle in Cina riguardano anche il trasporto di rinfuse secche. Secondo Clarksons, a giugno l’armatore ha ordinato sette bulk carrier ultramax da 64.000 tonnellate di portata lorda al cantiere Jiangsu Dajin Heavy Industry.

Lo stabilimento, controllato dalla società quotata a Shenzhen Bestway Marine & Energy Technology, dovrebbe consegnare le prime tre unità alla fine del 2028 e le restanti quattro nel corso del 2029.