Petroliere, il mercato delle VLCC punta a superare quota 300mila dollari al giorno

Il mercato delle grandi petroliere continua a spingersi verso nuovi record, ma sulla prossima soglia si è aperta una partita tra armatori e noleggiatori. I primi puntano a portare i contratti annuali oltre i 300mila dollari al giorno, i secondi per ora resistono, cercando di evitare che le quotazioni raggiungano un altro livello storico. Per i broker, però, potrebbe essere soltanto una questione di tempo.

La britannica Braemar osserva che gli armatori non sembrano disposti a mettere sul mercato le proprie VLCC, le Very Large Crude Carrier da circa 300mila tonnellate di portata lorda, a meno di 300mila dollari al giorno per contratti di 12 mesi. I noleggiatori, dal canto loro, hanno finora mantenuto un atteggiamento prudente. Il broker ritiene tuttavia probabile il superamento della soglia psicologica.

Braemar valuta ora a 300mila dollari al giorno il noleggio annuale di una VLCC efficiente nei consumi e dotata di scrubber, con un aumento di 50mila dollari rispetto alla precedente valutazione. BRS Shipbrokers si attesta a 270mila dollari, mentre MB Shipbrokers mantiene il riferimento dell’ultimo contratto concluso a 250mila dollari al giorno.

I contratti più recenti mostrano quanto il mercato sia diventato teso. Il mese scorso Trafigura avrebbe noleggiato per tre anni la Grand Ambition, nave da 300mila tonnellate costruita nel 2021, a 100mila dollari al giorno. Alla stessa tariffa Mercuria avrebbe preso in noleggio la DHT Panther, unità da 299mila tonnellate del 2016, appartenente a DHT Holdings.

Più alta la cifra indicata per la Maran Ajax, petroliera da 319mila tonnellate del 2017 del gruppo greco Angelicoussis, che sarebbe stata noleggiata per due anni da Sinokor Maritime, il maggiore operatore mondiale di VLCC. Secondo una fonte citata dal settore, il contratto sarebbe stato concluso a 260mila dollari al giorno.

Sul mercato spot tariffe da record

La tensione emerge soprattutto sul mercato spot. Le tariffe per le VLCC impiegate sulla rotta dal Golfo Persico all’Asia sono valutate intorno a 1,4 milioni di dollari al giorno. Un livello che riflette la scarsità di navi disponibili e la difficoltà dei noleggiatori di assicurarsi capacità di trasporto in un mercato caratterizzato da forte competizione.

Per Braemar, nel breve periodo non si intravedono segnali immediati di debolezza. A ottobre, osserva il broker, il Golfo del Messico statunitense non è stato interessato da uragani e il Bosforo non ha registrato nebbia tale da provocare rallentamenti significativi. Eventuali problemi meteorologici potrebbero quindi aggiungere inefficienze operative e provocare nuovi picchi locali delle tariffe.

Sentosa Ship Brokers conferma un quadro di fondo caratterizzato da disponibilità limitata di tonnellaggio. Eppure, il mercato presenta anche elementi che potrebbero dare un po’ di margine ai noleggiatori: una parte consistente dei carichi previsti nel Golfo di Oman per gli ultimi dieci giorni di ottobre non è ancora stata fissata. Il broker segnala inoltre flussi di carichi contenuti e alcune navi che, sul finire della scorsa settimana, non sono riuscite a concludere contratti spot dai porti occidentali.

Per il momento, dunque, il mercato resta in una fase di attesa. Armatori e noleggiatori cercano di capire chi cederà per primo, senza rinunciare alle rispettive posizioni. Ma con le navi ancora scarse e i noli spot su livelli eccezionali, la pausa potrebbe rivelarsi soltanto temporanea.