Due grandi gruppi armatoriali greci tornano a investire nelle superpetroliere per il trasporto di greggio. Thenamaris e Neda Maritime Agency hanno effettuato nuovi ordini di Vlcc (Very Large Crude Carrier) presso lo stesso cantiere cinese, New Times Shipbuilding, segnando il ritorno di entrambe le società nel segmento delle grandi unità per il trasporto di petrolio dopo diversi anni di assenza. Lo riferisce TradeWinds.

Per Thenamaris, guidata da Nikolas Martinos, il contratto riguarda due navi da 303.000 tonnellate di portata lorda, con consegna prevista nel 2030. Le unità avranno una capacità di carico di circa 341.000 metri cubi e saranno equipaggiate con scrubber e motori di ultima generazione. Il loro ingresso in flotta porterà a 23 il numero delle navi attualmente in costruzione per il gruppo greco, che comprende anche unità per il trasporto di Gnl, ammoniaca e container.

La società dispone attualmente di una flotta di 48 tanker, oltre a portarinfuse, navi gasiere e portacontainer. Nel corso del 2026 aveva inoltre ceduto due Vlcc ad Adnoc Logistics and Services, approfittando delle quotazioni particolarmente elevate raggiunte dalle grandi petroliere.

La scelta dei due armatori si inserisce in una stagione di forte espansione degli investimenti nel comparto. Secondo le stime di Xclusiv Shipbrokers, nel 2026 sono stati ordinati 176 Vlcc, portando il portafoglio ordini a superare il 30% della flotta mondiale in termini di tonnellaggio. Un’accelerazione sostenuta dall’età media delle navi in servizio, dalla domanda di trasporto di greggio e dalle prospettive di redditività dei noli.

La concentrazione delle commesse nei cantieri asiatici, soprattutto cinesi, conferma inoltre il ruolo crescente della cantieristica di Pechino nella costruzione delle unità di maggiore dimensione.