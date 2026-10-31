Pirateria al largo della Somalia, dirottato un peschereccio iraniano: allarme per nuove incursioni

Un nuovo allarme pirateria torna a interessare le acque al largo della Somalia. Un peschereccio iraniano, identificato come Azini, sarebbe stato dirottato da un gruppo di pirati armati il 29 ottobre, intorno alle 9 UTC, al largo della costa nord-orientale del Paese. La notizia è stata diffusa dal Maritime Security Centre Indian Ocean (MSCIO) attraverso l’alert 161/26.

Le informazioni sulla sorte dell’equipaggio restano al momento sconosciute. L’ultima posizione comunicata inizialmente risaliva alle 4 UTC del 30 ottobre, quando l’imbarcazione si trovava a 09°42’N e 053°55’E. Un successivo aggiornamento ha indicato una nuova posizione, 09°47’N e 055°45’E, segnalando che il peschereccio era in avvicinamento alla corsia del traffico marittimo.

Il timore delle autorità marittime è che Azini possa essere utilizzato come nave madre per organizzare ulteriori attacchi contro il naviglio commerciale in transito nell’area. L’operazione europea Atalanta ha avviato un’indagine sull’episodio e continua a monitorare la situazione.

MSCIO ha invitato tutte le navi che operano nella zona a mantenere un livello elevato di vigilanza, applicare le procedure di sicurezza previste dalle Best Management Practices per la sicurezza marittima (BMP-MS) e segnalare immediatamente eventuali movimenti sospetti o informazioni utili.