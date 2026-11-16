In appena tre anni, un cantiere cinese risorto dalle ceneri di un fallimento è diventato il secondo costruttore al mondo di navi portacontainer per volume di ordini, pur non avendone ancora consegnata una sola. Hengli Heavy Industry, con sede a Dalian, ha un portafoglio ordini di circa 2,47 milioni di teu, secondo gli ultimi dati di Alphaliner, e si colloca subito alle spalle del colosso statale China State Shipbuilding Corporation (CSSC), che guida la classifica con circa 3,86 milioni di teu. Al terzo posto figura il primo gruppo non cinese, il sudcoreano HD Hyundai, con 1,33 milioni di teu.

Il sorpasso fotografa la nuova geografia della cantieristica navale mondiale. Cinque dei sei maggiori costruttori di portacontainer per portafoglio ordini sono cinesi: oltre a CSSC e Hengli figurano Yangzijiang, Zhoushan Changhong e Jiangsu New Times. Gli ordini globali di nuove navi portacontainer si avvicinano complessivamente ai 16 milioni di teu, con consegne programmate fino al 2030-2031. E i grandi armatori continuano a commissionare nuove unità, nonostante un portafoglio ordini già a livelli record.

Hengli rappresenta un caso particolare. Il gruppo, fondato da Chen Jianhua e originariamente attivo nel settore petrolchimico, ha rilevato nel 2022 gli impianti dell’ex STX Dalian, fallito alcuni anni prima, e ha ripreso la produzione nel 2023. In tempi brevissimi ha costruito un portafoglio ordini imponente, alimentato soprattutto da importanti commesse di Msc e di altri operatori internazionali. Tra gli ordini più recenti figurano decine di portacontainer ultra-large dual fuel da 19.000, 22.000 e 24.000 teu. Alphaliner riporta due diverse stime del portafoglio container di Hengli: 182 navi per 2,25 milioni di teu oppure 192 navi per 2,47 milioni. La differenza dipende dal trattamento di alcuni contratti Msc ancora in fase di definizione. In entrambi gli scenari, il cantiere mantiene saldamente la seconda posizione mondiale.

La crescita non riguarda soltanto il mercato dei container. Hengli si è affermata anche nel comparto delle navi cisterna, in particolare delle Vlcc, le superpetroliere per il trasporto di greggio, e sta entrando in segmenti ad alto valore aggiunto come le metaniere e le navi per il trasporto di ammoniaca. Il gruppo ha investito ingenti risorse nell’ampliamento della capacità produttiva, nell’acquisto di gru di grandi dimensioni e nello sviluppo di una filiera interna per la produzione di motori e serbatoi destinati ai combustibili alternativi. Ha inoltre annunciato un piano di espansione da oltre 13 miliardi di yuan. Nel 2026 si è già aggiudicato una quota significativa degli ordini mondiali di nuove costruzioni.

La crescita di Hengli si inserisce in una tendenza più ampia, che vede la cantieristica cinese avanzare anche nei segmenti tradizionalmente dominati dalla Corea del Sud. Per la prima volta, nell’ottobre 2026, i cantieri cinesi hanno superato quelli sudcoreani negli ordini mensili di grandi metaniere, un mercato ad alto valore aggiunto nel quale Seul ha a lungo esercitato una posizione dominante. Secondo Clarksons Research, la Cina si è aggiudicata cinque dei sette contratti assegnati a livello mondiale nel mese, contro i due finiti ai cantieri sudcoreani. Il bilancio dei primi dieci mesi del 2026 resta però favorevole alla Corea del Sud: 44 navi ordinate, pari al 57,9% del totale mondiale di 76 unità, contro le 32 conquistate dalla Cina, che raggiunge una quota del 42,1%. La domanda è in forte accelerazione: nello stesso periodo del 2025 gli ordini globali erano stati appena 17. Nell’intero 2025, i cantieri cinesi ne avevano raccolti soltanto tre.

A trainare l’avanzata cinese sono soprattutto Hudong-Zhonghua e Jiangnan, entrambi appartenenti al gruppo CSSC, con commesse importanti come quella per cinque metaniere da 174.000 metri cubi commissionate dalla malese Misc. Anche Hengli sta entrando in questo mercato, aumentando la concorrenza tra i costruttori cinesi e la pressione sui concorrenti sudcoreani. Il vantaggio sui costi, l’espansione della capacità produttiva e i legami con gli interessi cinesi nel settore del trasporto di gas stanno contribuendo a ridurre il divario tecnologico che per anni ha protetto i cantieri di Seul.

Mentre i costruttori sudcoreani concentrano sempre più le proprie strategie sulle navi specializzate e sui segmenti a maggiore redditività, la Cina consolida la propria leadership nei comparti caratterizzati da grandi volumi e avanza anche in quelli tecnologicamente più complessi. La parabola di Hengli, passata in appena tre anni dal recupero di un cantiere fallito ai vertici mondiali degli ordini, dà la misura della velocità con cui sta cambiando il settore. Per ora, nel comparto portacontainer, il gruppo resta un gigante sulla carta: le prime consegne arriveranno soltanto nei prossimi anni. Ma la sua ascesa conferma una tendenza ormai evidente: il baricentro della cantieristica commerciale mondiale, dalle portacontainer alle metaniere, si sta spostando sempre più verso la Cina.