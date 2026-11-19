Il boom degli ordini di portacontainer non si ferma e ridisegna la geografia della cantieristica mondiale. Secondo Alphaliner, il portafoglio globale si avvicina ai 16 milioni di teu, con consegne già fissate fino al 2030 e al 2031. Sei cantieri superano da soli il milione di teu e cinque sono cinesi.

In testa resta la statale China State Shipbuilding Corporation (Cssc), con 3,86 milioni di Teu. Al secondo posto, a sorpresa, Hengli Dalian con 2,47 milioni: nata dalla ristrutturazione dell’ex Stx Dalian, è operativa solo da gennaio 2023. Insieme, i due gruppi hanno raccolto oltre un terzo della capacità in ordine. Terza è l’unica non cinese, la coreana HD Hyundai, con 1,33 milioni, davanti a Yangzijiang (1,27), Zcis Changhong (1,10) e Nts New Times (1,09). Yangzijiang potrebbe presto superare i coreani grazie a una commessa ancora da confermare per dodici navi megamax, pari a 0,29 milioni di teu. Il conteggio, precisa Alphaliner, è prudente: include solo ordini confermati da fonti ufficiali o credibili.

Le ultime settimane hanno portato contratti pesanti. A ottobre Msc ha ordinato a Hengli venti navi da 24mila teu, portando a 62 le sue unità oltre i 20mila teu; il suo intero portafoglio, oltre 120 navi, è in costruzione in cantieri cinesi. La sudcoreana Hmm ha ordinato otto navi da 13mila Teu a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto presso HD Hyundai, per circa 1,5 miliardi di dollari. Cosco ha impegnato quasi 3 miliardi per diciotto unità nei cantieri Cssc. Nel 2026, secondo Linerlytica, i cantieri cinesi hanno incassato un record di 4,94 milioni di teu, l’88% del totale ordinato.

A perdere terreno è la Corea: Samsung Heavy, con 0,38 milioni di teu, è all’undicesimo posto e fuori dalla top ten, perché ha spostato il baricentro su metaniere e altre navi ad alto valore aggiunto.

Il rovescio della medaglia è il rischio di sovraccapacità. Sempre per Linerlytica, il portafoglio ordini ha toccato i 16,2 milioni di teu, il 46,5% della flotta in servizio e il livello più alto dal 2009, mentre le demolizioni restano ai minimi: solo 40mila teu quest’anno. Bimco osserva inoltre che i cantieri cinesi, con il 64% del portafoglio mondiale, dovranno quasi raddoppiare la produzione annua per rispettare le consegne del 2028. Danish Ship Finance avverte che chi vuole ordinare una nave deve ormai mettere in conto lunghe attese. Per i porti d’Europa, Italia inclusa, il nodo sarà gestire navi sempre più grandi dal 2029. Gli armatori scommettono sulla domanda; se i volumi non terranno il passo, a farne le spese saranno i noli.