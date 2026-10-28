Il ravennate Filippo Bongiovanni confermato alla guida dei giovani di Federagenti

Roma – Filippo Bongiovanni è stato riconfermato per il prossimo biennio alla presidenza del gruppo Giovani della Federagenti, la federazione italiana degli agenti e mediatori marittimi. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Salvatore Bona, Filippo Bongiovanni, Giulia Di Levrano, Andrea Farinaceo, Amleto Greco, Gabriele La Rosa, Mario Loriga, Michele Morana, Viviana Prencipe e Beatrice Tei. Sono stati nominati vicepresidenti Giulia Di Levrano, Andrea Farinaceo, Gabriele La Rosa e Michele Morana.