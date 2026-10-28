Il ravennate Filippo Bongiovanni confermato alla guida dei giovani di Federagenti

Il consiglio direttivo è composto oltre che dallo stesso Bongiovanni, da Salvatore Bona, Giulia Di Levrano, Andrea Farinaceo, Amleto Greco, Gabriele La Rosa, Mario Loriga, Michele Morana, Viviana Prencipe, Beatrice Tei

Ultimo aggiornamento 28 ottobre 2026 - 17:41

Roma – Filippo Bongiovanni è stato riconfermato per il prossimo biennio alla presidenza del gruppo Giovani della Federagenti, la federazione italiana degli agenti e mediatori marittimi. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Salvatore Bona, Filippo Bongiovanni, Giulia Di Levrano, Andrea Farinaceo, Amleto Greco, Gabriele La Rosa, Mario Loriga, Michele Morana, Viviana Prencipe e Beatrice Tei. Sono stati nominati vicepresidenti Giulia Di Levrano, Andrea Farinaceo, Gabriele La Rosa e Michele Morana.

 

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