Riciclo navi ai minimi da 50 anni: la flotta mondiale invecchia a livelli record

Il riciclo delle navi ha raggiunto il livello più basso da oltre mezzo secolo, mentre la flotta mercantile globale accumula una quantità senza precedenti di tonnellaggio anziano. Secondo i dati di Clarksons Research, nei primi nove mesi del 2026 sono state vendute per la demolizione appena 273 navi per un totale di 5,5 milioni di tonnellate di stazza lorda (circa 8 milioni di dwt), in calo del 13% rispetto all’anno precedente già debole e del 60% rispetto alla media degli anni Duemila e Duemiladieci.

Per il quinto anno consecutivo meno dello 0,5% del tonnellaggio della flotta mondiale è stato demolito, un tasso inferiore anche a quello registrato durante il superciclo del 2006-2008 e il più basso dal primo periodo degli anni Settanta. Di conseguenza, oltre 340 milioni di tonnellate di stazza lorda di naviglio hanno oggi almeno 20 anni di età: un aumento del 90% in cinque anni, che rappresenta quasi il 20% della flotta mondiale (era il 12% nel 2021). Più di 150 milioni di gt superano i 25 anni (+75% in cinque anni) e un record di 68 milioni di gt ha oltrepassato i 30 anni. Il fenomeno è particolarmente marcato nel segmento tanker, dove il 22% della capacità ha più di 20 anni (era l’8% cinque anni fa). Nei container la quota è raddoppiata al 16%, nonostante un portafoglio ordini superiore al 40% della flotta esistente. Nel segmento bulk carrier e nelle navi Gnl le percentuali restano più basse, rispettivamente al 12% e al 10%.

La causa principale è economica. I noli restano elevatissimi: l’indice ClarkSea ha toccato un nuovo massimo storico a 84.951 dollari al giorno, rendendo molto più conveniente continuare a impiegare le navi o venderle sul mercato dell’usato piuttosto che mandarle alla demolizione. I prezzi del rottame nel subcontinente indiano sono saliti del 20-25% nell’anno, ma non bastano a far muovere gli armatori. Secondo l’ultimo report del cash buyer GMS, «l’ultimo trimestre si sta trasformando in una gara di pazienza. I riciclatori hanno capacità e volontà di acquistare, ma gli armatori hanno ancora guadagni dai noli, alternative sul secondario e tempo dalla loro parte».

Le stesse valutazioni emergono da altre fonti di settore, tra cui Bimco, che per i soli container stima un “overhang” di almeno 500 navi e 1,8 milioni di teu pronti potenzialmente alla demolizione, e da report di operatori come GMS e analisi riprese da testate specializzate. Quando i mercati dei noli si correggeranno, questo stock di navi anziane potrebbe diventare una valvola di sfogo significativa sul lato dell’offerta.