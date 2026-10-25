Rio Tinto investe 1,9 miliardi nella bauxite australiana: porto pronto per le Capesize

Rio Tinto mette sul tavolo 1,9 miliardi di dollari per rafforzare la produzione di bauxite in Australia e adeguare le infrastrutture portuali all’arrivo di navi Capesize, le grandi portarinfuse impiegate sulle rotte delle materie prime. Il gruppo minerario ha approvato lo sviluppo del progetto Kangwinan, nella penisola di Cape York, nel Queensland, con l’obiettivo di avviare la produzione nel 2029 e raggiungere il pieno regime entro il 2032.

Il nuovo polo minerario aggiungerà 20 milioni di tonnellate di capacità produttiva annua. Una parte consistente servirà però a compensare il progressivo esaurimento delle attività esistenti: Kangwinan sostituirà infatti la produzione della miniera di Andoom, vicino a Weipa, destinata a raggiungere la fine della vita operativa entro questo decennio, e contribuirà a bilanciare la chiusura prevista nel 2029 dell’impianto di Gove, nel Northern Territory.

A regime, la capacità annuale delle attività di Rio Tinto a Weipa salirà a circa 44 milioni di tonnellate, dagli attuali 38 milioni.

Il terminal si prepara alle grandi portarinfuse

Il progetto interessa da vicino anche la logistica marittima. Kangwinan sorgerà a circa 15 chilometri a sud-est della miniera di Amrun. Un sistema di nastri trasportatori, lungo 15 chilometri, trasferirà il minerale verso piazzali di stoccaggio ampliati e il terminal di esportazione di Amrun, che sarà potenziato per accogliere navi Capesize di maggiori dimensioni.

Per Rio Tinto, l’intervento punta a rendere più efficienti le spedizioni, ridurre i costi di trasporto e consolidare le forniture ai clienti internazionali e alle raffinerie australiane di allumina.

L’effetto sul mercato delle portarinfuse, però, potrebbe essere meno rilevante di quanto suggerisca l’aumento della capacità produttiva. Gli analisti di SEB osservano che, una volta considerata la sostituzione delle miniere in esaurimento, l’incremento netto rispetto ai livelli attuali di Weipa si ridurrebbe a circa 6 milioni di tonnellate. Volumi aggiuntivi che, in ogni caso, arriveranno sul mercato soltanto tra alcuni anni.

C’è poi una questione di distanze. I viaggi dall’Australia alla Cina sono circa 3,3 volte più brevi rispetto a quelli dalla Guinea, Paese che negli ultimi anni ha sostenuto la domanda di trasporto marittimo grazie alla forte crescita delle esportazioni di bauxite. Per il mercato delle Capesize conta infatti la quantità di merce trasportata, ma anche la lunghezza delle rotte: a parità di volumi, i collegamenti più lunghi assorbono una maggiore capacità di navigazione.

Secondo SEB, un aumento delle spedizioni australiane potrebbe quindi attenuare, almeno in parte, la crescita dei traffici sulla rotta Guinea-Cina. Il saldo complessivo per il mercato delle rinfuse secche dovrebbe restare marginale.

Cantieri dal 2027 e nuovi sviluppi

La fase di costruzione entrerà nel vivo nel 2027. Nel piano rientrano anche 150 milioni di dollari già autorizzati lo scorso anno per le attività preliminari.

L’investimento si inserisce in una strategia di consolidamento delle risorse minerarie nella regione. A settembre Rio Tinto ha raggiunto un accordo per acquisire da Glencore e Mitsubishi il progetto di bauxite di Aurukun, confinante con l’area interessata dal nuovo sviluppo. L’operazione è subordinata alle autorizzazioni regolatorie e il gruppo intende integrare il giacimento nei piani di lungo periodo, sfruttando le infrastrutture esistenti e quelle in programma.