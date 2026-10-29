Scorpio Tankers: da 2,9 miliardi di debito a 1,4 di cassa netta. Il dividendo sale del 67%

Scorpio Tankers, uno dei principali operatori mondiali di product tanker con sede a Monaco e quotato a New York, ha completato in cinque anni una delle più impressionanti ristrutturazioni finanziarie del settore shipping. Dal debito netto di 2,9 miliardi di dollari di fine 2021, la compagnia è passata a una posizione di cassa netta di 1,4 miliardi (circa 27 dollari per azione), riducendo l’indebitamento netto di oltre 4,3-4,5 miliardi. Il debito lordo è sceso da 3,1 miliardi a 655 milioni di dollari.

Il risultato ha permesso al board di alzare il dividendo trimestrale del 67%, da 0,45 a 0,75 dollari per azione, con pagamento a dicembre. «Il nostro bilancio non è mai stato così solido e le prospettive per il settore sono ottimistiche», ha dichiarato il Cfo Chris Avella.

Nel terzo trimestre 2026 Scorpio ha registrato un utile netto adjusted di 127,4 milioni di dollari e un Ebitda adjusted di 172 milioni. La liquidità totale tocca 2,5 miliardi (2,1 di cassa più 483 milioni di linee revolving non utilizzate). Il cash break-even giornaliero per nave è sceso sotto gli 11 mila dollari, il livello più basso della storia societaria, garantendo resilienza anche in fasi di mercato più deboli.

A spingere i conti è il forte recupero dei noli delle product tanker. Nel quarto trimestre le LR2 stanno guadagnando in media 181 mila dollari al giorno (fino a 215 mila nella prima parte di novembre), le MR 56 mila e le Handymax 40 mila. Le esportazioni di greggio dal Medio Oriente e l’aumento dei volumi di greggio lavorati dalle raffinerie sostengono la domanda di navi per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, mentre l’offerta di tonnellaggio rimane condizionata dall’età della flotta mondiale e dalle sanzioni.

La strategia di Scorpio ha combinato vendite di navi a prezzi elevati, rimborso anticipato di debiti costosi (inclusi 200 milioni di bond al 7,5%) e rifinanziamenti a costi molto bassi (convertible notes con yield sotto l’1%). Ora la compagnia può finanziare 1,3 miliardi di impegni per newbuilding senza nuovo debito e continuare a restituire capitale agli azionisti. Un caso di scuola di trasformazione finanziaria in un settore ciclico.