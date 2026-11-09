“Siria mercato in espansione”: la compagnia One nomina un agente a Damasco e Latakia

“Ocean Network Express (ONE) ha nominato Seanautics Maritime Services LLC come suo agente ufficiale in Siria per supportare la crescente domanda regionale”: lo annuncia la stessa compagnia nipponica con sede a Singapore. Questa espansione “amplia la copertura di ONE in tutto il Levante, estendendo al mercato siriano la sua partnership di lunga data con Seanautics, già suo agente consolidato in Libano”.

Con uffici a Damasco e Latakia, Seanautics Maritime Services LLC, presente nella regione da 25 anni, fornirà ai clienti un accesso diretto alla rete globale di prodotti e servizi di ONE. “Supportato da una profonda conoscenza locale – prosegue la nota di One – e da un eccellente servizio clienti, il suo personale esperto e dedicato offrirà un supporto diretto sul campo ai clienti di ONE”.

Tomohiro Hosaka, managing director di ONE Europe and Africa, ha dichiarato: “Stabilire una presenza dedicata in Siria è un passo fondamentale per supportare le crescenti esigenze operative e di catena di approvvigionamento dei nostri clienti nel Paese. Con uffici consolidati a Damasco e Latakia, Seanautics porta una profonda conoscenza del mercato locale e delle realtà pratiche del trasporto marittimo in Siria. Siamo entusiasti di supportare i nostri clienti nell’espansione dei loro commerci, forti degli standard globali comprovati di ONE e di un’assistenza locale dedicata”.

Raed G. Baconi, deputy Ceo di Seanautics Maritime Services LLC, ha aggiunto: “Rappresentare ONE in Siria è un traguardo entusiasmante per Seanautics. Attraverso i nostri uffici di Latakia e Damasco, il nostro personale esperto è pronto a fornire servizi di agenzia pratici e affidabili sul campo. Non vediamo l’ora di connettere il commercio siriano ai principali mercati internazionali attraverso l’affidabile rete globale di navi di linea di ONE”.

Il principio delle operazioni è previsto per gennaio 2027.