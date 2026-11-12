Toft (Msc): “Anno a due velocità, forte crescita dall’Asia. Flotta oltre 1.000 navi e spinta sul Gnl”

Un anno a due velocità per Msc, Mediterranean Shipping Company. Dopo un avvio più moderato, il secondo semestre ha registrato una netta accelerazione, trainata soprattutto dalla crescita dei volumi in uscita dall’Asia. È il bilancio tracciato dal ceo Soren Toft in un aggiornamento pubblicato su LinkedIn, a ridosso della chiusura del terzo trimestre e con la fine dell’anno ormai alle porte.

La compagnia continua a investire nell’espansione della propria capacità operativa: «È stato un anno diviso in due fasi. Dopo un inizio più moderato, abbiamo registrato una forte crescita dalla primavera, soprattutto dall’Asia», scrive Toft. la flotta ha superato le 1.000 navi portacontainer e la rete globale si amplia con nuovi servizi e ulteriore tonnellaggio. Una parte rilevante degli investimenti riguarda le navi dual-fuel alimentate a Gnl. Secondo Toft, la capacità complessiva della flotta a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto è destinata a superare i 4 milioni di teu nei prossimi anni. Proseguono parallelamente gli investimenti nelle infrastrutture a terra, con l’ampliamento delle attività terminalistiche – compreso un nuovo terminal in Marocco – e lo sviluppo della rete logistica inland. A questi si aggiungono nuovi ordini per rafforzare la flotta di car carrier.

Il quadro resta comunque complesso. «La congestione portuale è diventata la nuova normalità del settore e l’incertezza geopolitica resta elevata», osserva Toft. In questo scenario Msc punta su flessibilità e attenzione all’efficienza operativa per garantire servizi affidabili ai clienti. «Nel complesso – conclude – navighiamo in un mondo volatile con un buon momentum». Il messaggio si chiude con un ringraziamento ai dipendenti per il loro impegno.