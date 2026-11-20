La compagnia di navigazione russa Sovcomflot ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 409 milioni di dollari, contro una perdita di 398 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato, secondo i dati consolidati pubblicati dal gruppo, riflette il recupero dell’attività delle petroliere e la crescita del comparto industriale legato ai progetti offshore.

I ricavi complessivi sono aumentati del 67%, a 1,575 miliardi di dollari, mentre quelli calcolati secondo il criterio del time charter equivalent (Tce) sono saliti del 65%, a 1,261 miliardi. Particolarmente marcata la ripresa della flotta convenzionale di petroliere, i cui ricavi Tce sono cresciuti del 117%, a 624 milioni di dollari. Il gruppo attribuisce il risultato al recupero dei livelli di impiego delle navi dopo l’adattamento operativo alle sanzioni internazionali e alla favorevole congiuntura del mercato. Il comparto industriale, che comprende anche le unità impiegate nei progetti energetici e le metaniere, ha generato ricavi Tce per 639 milioni, in crescita del 36%. L’Ebitda è più che raddoppiato, raggiungendo 836 milioni di dollari (+114%).

Al 30 settembre il portafoglio dei ricavi contrattualizzati ammontava a 12,664 miliardi di dollari, di cui 1,2 miliardi previsti nei successivi dodici mesi. L’indebitamento finanziario netto è salito a 648 milioni, con un rapporto debito netto/Ebitda di 0,7 volte.