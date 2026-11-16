Messina: “La competitività dei porti europei va difesa, servono regole e investimenti”

Il futuro dello shipping passa dalla competitività dei porti, dalla sicurezza delle infrastrutture strategiche e da una politica industriale capace di valorizzare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Dall’impatto dell’Ets sulla concorrenza con gli scali del Nord Africa alle nuove minacce informatiche, fino alla riforma portuale e alle prospettive della Blue economy, Stefano Messina, presidente di Assarmatori, fa il punto sulle priorità del settore marittimo e sulle scelte necessarie per rafforzarne il ruolo internazionale.

Avete presentato a Bruxelles uno studio sugli effetti dell’Ets sulla competitività dei porti europei. Quali correttivi chiedete all’Unione europea per evitare che traffici e investimenti si spostino verso il Nord Africa?

«Il focus dello studio era sulle attività di transhipment container, per le quali evidenze scientifiche e analisi approfondite hanno mostrato l’insufficienza delle misure antielusione prospettate dalla Commissione. Queste disposizioni possono contrastare gli scali intermedi, ma non il trasferimento delle operazioni di transhipment al di fuori dell’Unione europea, che consente alle merci dirette verso mercati non europei di evitare le tratte soggette all’Ets, mantenendo i collegamenti con l’Europa attraverso servizi feeder. Inasprire le restrizioni già in vigore, senza introdurre una misura complementare che incentivi il trasbordo nei porti europei, non eliminerebbe quindi l’asimmetria economica alla base della rilocalizzazione. Tra le proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, il compromesso promosso dall’eurodeputato Peter Liese la settimana scorsa appare la base più promettente. L’ultima versione combina un incentivo legato alla quota di merci sottoposte a transhipment nei porti Ue con un correttivo basato sulla distanza percorsa. Il meccanismo integra così gli approcci fondati sui volumi e sulle distanze, considera i viaggi in entrata e in uscita e riduce da 10.000 a 5.000 teu la soglia dimensionale delle navi ammissibili. Le modifiche permetterebbero di rappresentare meglio i servizi in concorrenza e di rafforzare l’incentivo a mantenere in Europa le operazioni degli hub di lungo raggio. Su questi punti abbiamo trovato un ampio consenso, sia nel cluster marittimo italiano sia tra le associazioni internazionali come Espo, Feport e World Shipping Council. È una riprova dell’importanza di presidiare da vicino i dossier europei, attraverso una struttura dedicata a Bruxelles che abbiamo voluto cinque anni fa. Il lavoro quotidiano sta portando risultati concreti, a beneficio non soltanto del trasporto marittimo, ma più in generale del sistema Paese, di cui lo shipping è un asset portante».

Porti, terminal energetici e cavi sottomarini sono sempre più esposti alle tensioni geopolitiche. L’Italia è attrezzata per proteggerli?

«È difficile rispondere con un sì o con un no. Parliamo di un campo in costante evoluzione, nel quale le sorprese possono purtroppo essere dietro l’angolo. Posso dire che l’Italia sta lavorando per adeguare i propri sistemi di protezione all’evoluzione dello scenario. Spesso siamo stati coinvolti per quanto di nostra competenza. Il nostro settore è particolarmente esposto e strategico, e questo è ben chiaro a livello centrale e governativo».

Come devono cambiare la formazione degli equipaggi e la cultura della sicurezza di fronte agli attacchi cyber e alle nuove minacce alla navigazione?

«Più che cambiare, direi che devono essere aggiornate costantemente. Ed è quello che stiamo già facendo: le compagnie investono molto nella formazione e nell’adeguamento della compliance aziendale alle ultime normative e alle nuove sfide, che riguardano sempre più spesso minacce di tipo ibrido. In questo senso, la collaborazione con l’Acn, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si è intensificata molto negli ultimi anni. Attenzione, però: il rischio non riguarda soltanto chi lavora a bordo. Anche il personale degli uffici e dei terminal deve essere adeguatamente formato e mantenere alta la vigilanza. Il recente caso dell’attacco ai sistemi di refrigerazione di decine di supermercati ha mostrato che cosa può accadere anche senza un intervento diretto sulla catena di approvvigionamento. È una responsabilità che coinvolge tutti i livelli aziendali, da quelli dirigenziali ai componenti dei consigli di amministrazione, ai quali spetta la responsabilità della governance della cybersecurity. La sicurezza informatica deve trovare applicazione in tutti i processi aziendali, a bordo e a terra».

Che cosa serve per rafforzare la competitività del sistema marittimo italiano, tra ritardi infrastrutturali e costi elevati?

«La posizione strategica dell’Italia è un dato di fatto, ma è il caso di ricordare che questa centralità viene vantata da decenni. La recente crisi di Bab el-Mandeb ha dimostrato come anche la centralità del Mediterraneo possa essere messa in discussione da fattori esterni. Dobbiamo quindi concentrarci non tanto su questi eventi, quanto su quello che possiamo fare noi: continuare a semplificare l’ordinamento regolatorio dello shipping, investire con criterio nelle infrastrutture e superare gli interventi frammentati, avendo ben presente il quadro nazionale. Sotto quest’ultimo aspetto, la legge di riforma portuale sembra andare nella giusta direzione».

Quale ruolo può giocare l’Italia nella competizione internazionale per l’economia del mare? Quali scelte industriali e politiche servono per cogliere questa opportunità?

«Occorre essere onesti: l’attuale Governo ha restituito centralità all’economia del mare nella propria agenda. Lo dimostrano la nomina di Nello Musumeci a ministro per le Politiche del Mare, la creazione del Cipom, che per legge è presieduto dal presidente del Consiglio, e le due edizioni del Piano del Mare. Anche a livello parlamentare non sono mancati riscontri, per esempio con l’approvazione della legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Le premesse sono quindi positive. È un elemento importante, soprattutto perché nel medio periodo i porti italiani attendono un aumento dei traffici internazionali e occorre farsi trovare pronti per coglierne al meglio le ricadute positive».