Torna a Suez l’Australia-Europa di Msc e Cma Cgm che tocca La Spezia

Le due compagnie ricominciano a utilizzare il Canale di Suez per questa linea, eliminando la deviazione via Capo di Buona Speranza. La rotta più corta consentirà di ridurre da 18 a 16 le navi impiegate

Una nave di Msc attraversa il canale di Suez
Una nave di Msc attraversa il canale di Suez

Ultimo aggiornamento 18 ottobre 2026 - 21:46

CMA CGM e MSC compiono un altro passo verso il ritorno alle tradizionali rotte attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez.

Le due compagnie hanno infatti ripristinato il passaggio attraverso Suez, in entrambe le direzioni, per il servizio congiunto che collega il Nord Europa con l’Australia, secondo quanto riportato da DynaLiners.

Il cambiamento ha un impatto diretto sull’impiego della flotta. Abbandonando la più lunga circumnavigazione dell’Africa attraverso il Capo di Buona Speranza, CMA CGM e MSC potranno ridurre da 18 a 16 le portacontainer necessarie per mantenere il servizio. La nuova configurazione prevede unità con una capacità media nell’ordine dei 9.000 teu, mentre non sono previste modifiche alla copertura portuale.

L’itinerario indicato parte da London Gateway e prosegue attraverso Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, Valencia, La Spezia e Marsiglia, per poi raggiungere Réunion, Port Louis, Sydney, Melbourne, Adelaide e Fremantle. Sulla tratta di ritorno sono previsti Singapore, Ennore e Colombo prima del rientro a London Gateway.

Il ritorno attraverso Suez permette quindi alle due compagnie di mantenere la stessa rete di scali con due navi in meno, eliminando la deviazione attorno all’Africa necessaria per sostenere la rotazione più lunga. La decisione si inserisce inoltre nel graduale aumento dell’utilizzo del Canale di Suez da parte dei grandi vettori container durante il 2026.

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