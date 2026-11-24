Thenamaris torna a ordinare due Very Large Crude Carriers (VLCC), le superpetroliere oceaniche progettate per trasportare su lunga distanza grandi quantità di petrolio greggio non raffinato. Si occuperà della commessa il New Times Shipbuilding, uno dei principali cantieri privati cinesi. La consegna è prevista nel 2030.

La società greca, guidata dall’amministratore delegato Nikolas Martinos, è tornata a mettere ordini in un portafoglio che oggi conta 23 unità. L’investimento segna un nuovo capitolo nella strategia della società sul segmento delle VLCC: L’ultima era entrata in flotta quattro anni fa. Si tratta di navi da 303 mila tonnellate di portata lorda ciascuna, con una capacità di circa 341 mila metri cubi. Come spiegato dalla stessa Thenamaris, saranno equipaggiate con motori di ultima generazione e sistemi di trattamento di gas di scarico.

Oltre alle due tanker, il portafoglio ordini del gruppo prevede anche due petroliere Suezmax, sei Aframax e quattro MR2. Non solo. nell’elenco figurano anche: tre gasiere di grandi dimensioni per il trasporto di ammoniaca a doppia alimentazione; due gasiere per il trasporto di gas naturale liquefatto; quattro portacontainer.